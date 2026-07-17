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台積電加碼投資 美學者：助經營台灣和川普政府關係

中央社／ 華盛頓16日專電

台積電宣布加碼投資美國1000億美元，白宮今天表示，這項投資宣布證明川普的經濟議程持續取得成效。美學者向中央社記者分析，這類龐大投資案有助經營台灣與川普政府之間的關係；儘管有這些對美投資，絕大多數的先進晶片仍在台製造。

晶圓代工廠台積電16日召開法人說明會，董事長暨總裁魏哲家宣布，將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元，估計再建置4座晶圓廠，以及先進封裝廠，滿足美國客戶未來多年的強勁需求。

對此，白宮發言人德賽（Kush Desai）今天傍晚以電子郵件回覆中央社記者詢問表示，台積電這項歷史性的投資宣布再次證明美國總統川普（Donald Trump）的「經濟議程持續取得成效」。

他說，川普政府將持續與產業領袖合作，並推動積極的政策議程，以促使關鍵製造業回流美國，「強化我們的國家與經濟安全」。

華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）資深研究員孔明尚（Michael Cunningham）受訪表示，台積電對美投資的背後也有重要的政治因素，這類規模龐大、備受矚目的投資案，有助經營台灣與川普政府之間的關係。川普政府渴望將更多半導體製造移往美國，且不惜訴諸施壓手段。

川普去年重返白宮後關稅措施不斷，藉以促使製造業回流美國。他也在晶片議題上屢次點名台灣。

孔明尚指出，這並非川普重返白宮後，台積電在美國的首筆大型投資，可能也不會是最後一筆，毫無疑問，川普政府樂見這項新投資，未來很可能仍希望看到台灣及其企業做出更多努力，以呼應川普施政優先事項，「這是一段必須持續經營的關係」。

同時，他分析，這些對美投資並不會改變一項事實，也就是絕大多數的先進晶片仍在台灣製造。台積電及其他晶圓代工廠持續在台灣興建新廠，而「讓台灣成為半導體製造最佳首選之地的經濟現實條件，在可預見的未來內，並不會發生改變」。

華府智庫哈德遜研究所資深研究員、國際經濟與國家安全專家華特斯（Riley Walters）受訪表示，台積電加碼投資將有助確保台灣擴大投資美國的承諾得到履行。

美台於1月簽署投資合作備忘錄，根據協議，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，一為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；第2類則為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在亞利桑那州興建3座晶圓廠後，去年3月宣布將對美國再投資至少1000億美元，將用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。如今再度宣布擴大對美投資，使計畫總投資額達到2650億美元。

面對台積電赴美投資，經濟部表示，政府將確保「3個優先」，包括優先確保最大製造產能留在台灣、最先進技術留在台灣，以及維護最完整的台灣科技產業生態系。

魏哲家也說，台積電未來幾年同時將在台灣建置13座先進晶圓廠，繼續在台灣發展壯大。

台積電 川普 魏哲家

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