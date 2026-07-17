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吳乃仁欠台糖錢協商破局 遭批以拖待變

聯合報／ 記者陳儷方屈彥辰／台北報導
台糖前董事長吳乃仁積欠台糖債務1億8千萬元，還款計畫16日首次協商，但未與債權人台糖達成共識，將擇期再協商。聯合報系資料照
台糖前董事長吳乃仁積欠台糖債務1億8千萬元，還款計畫16日首次協商，但未與債權人台糖達成共識，將擇期再協商。聯合報系資料照

台糖前董事長吳乃仁等人積欠台糖債務一億八千萬元，雙方昨天首度進行債務協商，但針對還款計畫並未達成共識，將另外擇期再協商。國民黨立委王鴻薇質疑是「以拖待變」，她問：「到底是台糖太笨了，還是台糖故意放水？」繼續聲請管收，吳乃仁才可能真正還錢。

吳乃仁因台糖售地弊案而遭判刑入獄，二○一五年出獄後即面臨台糖求償，據了解，債務人有一家公司及三名自然人，吳乃仁是其中之一，經台糖陸續追償後，其中一名自然人房子遭拍賣，台糖收回約三千萬元，台糖另自吳乃仁名下財產追回七百餘萬元，另一名自然人名下無財產可追；公司名下也是無財產可追。

債務未清償會持續加計利息，目前台糖這筆債權約有一億八千萬元。

據了解，台糖六月十一日向法院聲請管收三名自然人，吳乃仁沒有出庭，也未委任律師出庭，另外兩名自然人都有出庭，且表示沒有能力還債，吳乃仁因未出庭而被裁定管收，吳隨後提出抗告，在庭審期間，吳的委任律師向台糖表示，願意在七月廿日前協商還錢，台糖考量持續管收對追回債款並無實質助益，因此撤回管收聲請。

據指出，台糖昨由訴訟代理人率法務及資產人員為協商代表，儘管吳乃仁委任律師有提出定期還款計畫，承諾每月償還一定數額，但台糖訴訟團隊認為金額實在太少，希望吳能提出有誠意的還款計畫，雙方首次協商並未達成還款共識，因此同意近期內會繼續進行協商。

王鴻薇對此表示，因為已經把吳乃仁放了，吳乃仁當然會繼續賴皮，現在看起來是「以拖待變」。到底是台糖太笨了，還是台糖故意放水？台糖繼續聲請管收，吳乃仁才可能會真正還錢。

王鴻薇形容，台糖的舉動有點像「縱虎歸山」，故意放水。現任台糖董事長吳明昌還是屏東「信賴之友會」會長，這樣做實在太難看，說會提出還款計畫，果不其然是虛晃一招。

而面對外界質疑，台糖日前發布聲明表示，台糖會緊盯還款計畫進度，務必維護公司權益，必要時會繼續採取法律行動。

台糖 吳乃仁 王鴻薇

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