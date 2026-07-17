安樂死公投引議…醫師、委員會恐陷「情勒」困境 荷蘭經驗值得警惕

國民黨與民眾黨在立法院會聯手將「安樂死公投案」及「廢除非核政策公投案」逕付二讀。不過專家表示，細看草案內容發現，不僅包含所有的精神病人即身心障礙者，而且是由醫療人員親手執行，大致上跟荷蘭並無差別。而依據荷蘭的數據統計，在15至29歲的年輕族群中，因心理創傷或精神痛苦而執行安樂死的人數，5年內成長了6倍，委員會、醫師在這樣的情境下，也很難不被「情勒」。

司法精神專科醫師李俊宏表示，可能會有人想，不是有委員會或是醫師可以把關，是否有「其他替代方案」，若到時候當事人說不同意就在委員會或院所前面自殺，或是發動鄉民圍剿不尊重他的尊嚴善終權，那該怎麼辦？

李俊宏分享，過往曾有一位精神疾病個案為了要到瑞士安樂死，到醫院來開診斷書，希望證明在現今醫療科技已經無法治療，其實他服藥並不規則，也沒有接受心理治療，說明後，病人跟他說「難道我要在診間自殺你才會相信我很痛苦？」最後是協調一個治療觀察期，但希望能配合治療，而且書寫方式僅能表示運用哪些方式治療效果仍不佳，仍需由瑞士當地再行評估，過2次病人就沒來返診，估計是去找其他醫師了。

李俊宏說，依據荷蘭的數據統計，在15至29歲的年輕族群中，因心理創傷或精神痛苦而執行安樂死的人數，5年內成長了6倍，若統計通過後的14年間，精神疾病安樂死人數增加百倍。連他們的委員會自己都示警應該要注意這件事情，但打開來的潘朵拉盒子是很難關上的，最終就成為每年得幫近兩百位精神病人協助自殺的現象。

李俊宏表示，很多家庭其實走不出去，但如同前面提到的，委員會、醫師在這樣的情境下，也很難不被「情勒」。一般自殺預防接不下來，還要協助遺族繼續生活，國家卻要以自己的力量增加自殺遺族，不亦怪哉。