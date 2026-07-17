巴紐片面宣布 我駐巴紐代表處遭關閉

聯合報／ 記者張文馨陳宥菘、編譯江昱蓁／綜合報導
巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科曾在聯合國發表演說。特卡琴科十五日宣布，關閉台灣駐巴紐代表處。美聯社
巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科曾在聯合國發表演說。特卡琴科十五日宣布，關閉台灣駐巴紐代表處。美聯社

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）前天重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」；中國大陸外交部發言人林劍昨天在例行記者會「高度讚賞」這項決定。中華民國外交部稱，該項無預警的決定未事先與我協商，對此表達嚴正抗議，不接受巴紐政府的片面宣布，代表處持續運作，並將與對方交涉維護我方權益。

據了解，早在二○二三年巴紐關閉在台機構時，背後就有北京因素；三年多來，巴紐與台灣的交涉不斷，以及北京對巴紐施加誘因和壓力「雙管齊下」；然而，北京壓力近日愈來愈大。

特卡琴科昨日在臉書貼出十五日的聲明，重申一中政策，將關閉台灣設立於巴紐首都莫士比港的經濟辦事處，他還提到今年是巴紐與中國建交第五十年。

聲明說，巴紐政府宣布，立即停止「中華台北經濟辦事處（台灣）」在該國的運作，並關閉其在巴紐境內的實體辦公據點。聲明表示，這項決定是依據國家執行委員會決議作出。根據該行政命令，於巴紐司法管轄範圍內，「中華台北」的實體存在將不再獲得承認，也不再被視為必要。

聲明說，特卡琴科已於本周將此決定通知中華人民共和國駐巴紐大使楊曉光。特卡琴科說，此項行政措施凸顯巴紐政府堅定不移承諾遵守、尊重並維護巴紐的一個中國政策，自雙方建立雙邊關係以來，該政策五十多年來一直是巴紐外交政策架構的基石。

我外交部表示，不接受巴紐政府片面宣布的決定；我駐巴紐代表處將持續維持正常運作，並依相關規範維護我國權益及提供國人必要服務。

外交部表示，已與理念相近國家聯繫以爭取國際社會關注及支持；外交部已召開應變會議，會同相關部會全面檢視我國與巴紐雙邊合作及經貿往來情形，研議採取必要且適當的應處措施，以維護我國整體利益及尊嚴。

知情人士指出，對台灣來說，外交現實是，就採購規模難與中共抗衡；台灣找了美澳等國幫忙，希望能說動巴紐政府，目前還在努力。我國巴紐代表處網站還在運作，前後任代表日前交接，現任代表邱陳煜剛剛履新。

中國大陸外交部發言人林劍昨表示，這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨；中方願同巴紐繼續在涉及彼此核心利益議題上，堅定相互支持，共同推動兩國全面戰略夥伴關係向前發展。

中華民國與巴布亞紐幾內亞曾於一九九九年簽署建交公報，但只維持十七天，巴紐政府選出新總理，政策變天。台灣與巴紐在對方首都互設代表機構，後巴紐駐台機構於二○二三年關閉。

北京於一九七六年十月十二日與巴布亞紐幾內亞建交，北京對巴布亞紐幾內亞大規模投資及提供援助，巴紐是首個加入大陸「一帶一路」倡議的南太島國。

巴布亞紐幾內亞 外交部 北京

延伸閱讀

巴紐外長臉書重申一中原則 宣布關閉台駐巴紐辦事處

台駐巴紐辦事處遭關閉？外交部抗議巴國無預警作為 稱駐處將維持運作

巴紐關閉「台北經濟辦事處」 陸外交部：一中原則是人心所向

美高階官員重申「不接受一中原則」 籲拉美國家加強與台灣合作

相關新聞

巴紐片面宣布 我駐巴紐代表處遭關閉

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）前天重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」；中國大陸外交部發言人林劍昨天在例行記者會「高度讚賞」這項決定。中華民國外交部稱，該項無預警的決定未事先與我協商，對此表達嚴正抗議，不接受巴紐政府的片面宣布，代表處持續運作，並將與對方交涉維護我方權益。

安樂死公投引議…醫師、委員會恐陷「情勒」困境 荷蘭經驗值得警惕

國民黨與民眾黨在立法院會聯手將「安樂死公投案」及「廢除非核政策公投案」逕付二讀。不過專家表示，細看草案內容發現，不僅包含所有的精神病人即身心障礙者，而且是由醫療人員親手執行，大致上跟荷蘭並無差別。而依據荷蘭的數據統計，在15至29歲的年輕族群中，因心理創傷或精神痛苦而執行安樂死的人數，5年內成長了6倍，委員會、醫師在這樣的情境下，也很難不被「情勒」。

無人機442億計畫 中嘉桃都想搶

行政院預計投入四四二億元發展無人機產業，但資源放在哪一縣市，引發地方爭搶。台中市長盧秀燕日前喊話要打造台中為無人機重鎮，不過政院提出的評估報告竟指，台中發展無人機恐缺「三晶二軟」，引發藍營立委不滿。國民黨立委黃健豪質疑，「難道嘉義就有三晶二軟嗎？」桃園市政府也說，想爭取中央支持，但中央把重點放在嘉義。

翁章梁：無人機是國家戰略產業 應中央主導

嘉義縣四年前在台灣體育大學舊嘉義校區成立亞洲無人機創新應用研發中心，宣告無人機國家隊落腳嘉義；嘉義縣長翁章梁說，無人機產業發展就像半導體供應鏈，需要全台各地分工合作，嘉義扮演櫥窗、平台角色；翁章梁指出，地方沒有能力主導無人機產業發展，希望未來成立法人，或由金屬研究中心等中央單位接手亞創中心營運。

國防採購vs.無人機 顧立雄：買米跟買醬油的錢別混為一談

立法院昨日開始初審朝野版本的無人機條例草案，國防部與多數民進黨立委堅持，國防採購和無人機產業發展應該分別處理，國防部長顧立雄說「買米和買醬油的錢不要混為一談」。

游盈隆：公投若達4案 恐開票到凌晨

藍白提出六項公投案綁年底九合一大選，朝野立委昨關切選務執行難度，中選會主委游盈隆舉例二○二二年九合一選舉合併一個修憲公投，稱若公投案達四案恐要開票到隔日凌晨二、三時。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。