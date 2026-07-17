巴紐片面宣布 我駐巴紐代表處遭關閉

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）前天重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」；中國大陸外交部發言人林劍昨天在例行記者會「高度讚賞」這項決定。中華民國外交部稱，該項無預警的決定未事先與我協商，對此表達嚴正抗議，不接受巴紐政府的片面宣布，代表處持續運作，並將與對方交涉維護我方權益。

據了解，早在二○二三年巴紐關閉在台機構時，背後就有北京因素；三年多來，巴紐與台灣的交涉不斷，以及北京對巴紐施加誘因和壓力「雙管齊下」；然而，北京壓力近日愈來愈大。

特卡琴科昨日在臉書貼出十五日的聲明，重申一中政策，將關閉台灣設立於巴紐首都莫士比港的經濟辦事處，他還提到今年是巴紐與中國建交第五十年。

聲明說，巴紐政府宣布，立即停止「中華台北經濟辦事處（台灣）」在該國的運作，並關閉其在巴紐境內的實體辦公據點。聲明表示，這項決定是依據國家執行委員會決議作出。根據該行政命令，於巴紐司法管轄範圍內，「中華台北」的實體存在將不再獲得承認，也不再被視為必要。

聲明說，特卡琴科已於本周將此決定通知中華人民共和國駐巴紐大使楊曉光。特卡琴科說，此項行政措施凸顯巴紐政府堅定不移承諾遵守、尊重並維護巴紐的一個中國政策，自雙方建立雙邊關係以來，該政策五十多年來一直是巴紐外交政策架構的基石。

我外交部表示，不接受巴紐政府片面宣布的決定；我駐巴紐代表處將持續維持正常運作，並依相關規範維護我國權益及提供國人必要服務。

外交部表示，已與理念相近國家聯繫以爭取國際社會關注及支持；外交部已召開應變會議，會同相關部會全面檢視我國與巴紐雙邊合作及經貿往來情形，研議採取必要且適當的應處措施，以維護我國整體利益及尊嚴。

知情人士指出，對台灣來說，外交現實是，就採購規模難與中共抗衡；台灣找了美澳等國幫忙，希望能說動巴紐政府，目前還在努力。我國巴紐代表處網站還在運作，前後任代表日前交接，現任代表邱陳煜剛剛履新。

中國大陸外交部發言人林劍昨表示，這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨；中方願同巴紐繼續在涉及彼此核心利益議題上，堅定相互支持，共同推動兩國全面戰略夥伴關係向前發展。

中華民國與巴布亞紐幾內亞曾於一九九九年簽署建交公報，但只維持十七天，巴紐政府選出新總理，政策變天。台灣與巴紐在對方首都互設代表機構，後巴紐駐台機構於二○二三年關閉。

北京於一九七六年十月十二日與巴布亞紐幾內亞建交，北京對巴布亞紐幾內亞大規模投資及提供援助，巴紐是首個加入大陸「一帶一路」倡議的南太島國。