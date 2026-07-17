游盈隆：公投若達4案 恐開票到凌晨

藍白提出六項公投案綁年底九合一大選，朝野立委昨關切選務執行難度，中選會主委游盈隆舉例二○二二年九合一選舉合併一個修憲公投，稱若公投案達四案恐要開票到隔日凌晨二、三時。

立法院內政委員會昨邀內政部、中選會、警政署等相關單位就「今年十一月廿八日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」專題報告，並備質詢。

國民黨立委張智倫質詢關切公投案件數，游盈隆說，考量九合一選務量能的極限，今年公投數量是一個恰恰好、二個有點多、三個受不了；他說，將依照公投法相關規定審定公投題目，目前不知最終結果。

若年底真的有六項公投案要投，游盈隆答覆民進黨立委李坤城說，勢必造成選務極大的困難，「我們就只能夠硬著頭皮扛下來。」

游盈隆說，二○二二年九合一地方選舉合併修憲公投，當年僅有一項公投案，開票持續到晚間十一時四○分才完成。

游盈隆說，照此推估，若是九合一選舉搭配一項公投案，可於當日完成開票；若有二項公投案，勢必要過午夜；若有三案，開票時間可能延至隔日凌晨一、二時；若達四案，甚至可能到隔日凌晨二、三時。

游盈隆表示，「違憲不是公投法所規定的過或不過的標準」，是否違憲要憲法法庭判決，根據中選會上次委員會審查反廢死公投的思考，確實已經強烈暗示，任何違反憲法法庭的判決，都不宜成為公投項目。

至於藍營要將公投公告時間縮短為一到六個月，游說，會發生非常嚴重後果，不應再走回頭路。