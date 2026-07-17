國防採購vs.無人機 顧立雄：買米跟買醬油的錢別混為一談

聯合報／ 記者李人岳蔡晉宇陳柄亦／台北報導

立法院昨日開始初審朝野版本的無人機條例草案，國防部與多數民進黨立委堅持，國防採購和無人機產業發展應該分別處理，國防部長顧立雄說「買米和買醬油的錢不要混為一談」。

民進黨立委王定宇主張，國防部版本單獨通過特別條例，無人機產業另外討論，若在野強行通過，行政院不應副署。

國民黨立委賴士葆在質詢時指出，在野黨思考的關鍵是如何讓國內無人機產業技術升級，顧立雄刻意提高聲量強調「這就是國防部提出特別預算的緣由」，國防部從飛控、通訊、光電、導航訂出軍用規格，再根據商情逐步引導迭代更新，這就是長單效應；假如沒有長單就沒有迭代創新的動力。

對於顧立雄的強硬表現，民進黨人士透露，先前國防部與民進黨立委進行會前會時，綠委認為，政院版無人機條例的社會共識度高，內參民調更顯示社會共識度甚至超過先前的八千億元國防特別預算；建議國防部既然有民意做後盾，假若在野黨流於無理阻擋，國防部「當硬就硬」，應更清楚、明確表達立場。

顧立雄指出，國防採購應該由國防部主管，畢竟只有國防部才了解作戰需求。國防部需要特別預算的目的很簡單，就是依照需求提出採購項目；至於輔導業者應該由經濟部主管，「不要把兩件事放在一起。」他主張國防、經濟應各自主導，否則會讓行政院、經濟部及國防部都有窒礙難行之處。

民進黨立委陳亭妃和邱議瑩強調，民意機關不能增加預算、更不應對行政院下指導棋，藍白版本不但違反預算法，更是違憲。王定宇則質疑「雞兔該如何同籠？」他主張，國防部版本應該單獨通過特別條例，無人機產業可另外併案討論，假如在野黨強行通過形成惡例，行政院就不應該副署。

朝野版本的無人機條例由經濟、外交、國防和財政三委員會聯席審查，經濟委員會作為主審單位，昨日詢答告一段落，下次會議時將舉行公聽會，且併入民進黨立委鍾佳濱提案，共同審查。

針對國民黨立委王鴻薇質疑陸軍無人機反制系統採購案得標廠商「創未來」三次驗收不合格。顧立雄說，創未來驗收及兩次複驗都不通過，國防部依照合約規定解除契約、計罰，沒收履約保證金，不會交付任何合約價金。

國民黨立委、外交及國防委員會召委馬文君已排定下周一邀請顧立雄赴外委會，針對國軍軍品採購履約爭議，造成接裝期程延宕，提出專案報告。

顧立雄 無人機 王定宇

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