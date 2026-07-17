翁章梁：無人機是國家戰略產業 應中央主導

嘉義縣四年前在台灣體育大學舊嘉義校區成立亞洲無人機創新應用研發中心，宣告無人機國家隊落腳嘉義；嘉義縣長翁章梁說，無人機產業發展就像半導體供應鏈，需要全台各地分工合作，嘉義扮演櫥窗、平台角色；翁章梁指出，地方沒有能力主導無人機產業發展，希望未來成立法人，或由金屬研究中心等中央單位接手亞創中心營運。

翁章梁說，「無人機是國家重要戰略產業，應由中央主導、地方協助，串連全台供應鏈分工發展」。

回顧這段歷程，翁章梁說，台體大嘉義校區撤校後成為閒置校舍，前縣長張花冠任內價購，他上任想辦法找出路，經發處提出無人機構想，因不認識無人機業者，「谷歌搜尋找到好幾家，就一家一家打電話試試看」；他後來向時任總統蔡英文提議無人機是國家重要戰略產業，地方沒有能力主導這件事，應由中央主導、地方配合，蔡英文簡短回應「知道了」，也前來宣布成立無人機國家隊，奠定發展基礎。

縣府指出，舊校舍經整理後已有五十五家廠商進駐辦公，交通部、經濟部及教育部也設辦公室，該棟地下室由教育部補助設置大型低速風洞，校區戶外場地打造二處小型試飛場，供廠商測試無人機、調整飛行參數。

翁章梁指出，國內無人機業者大多是中小型新創公司，分布在各縣市，思考無人機產業發展應以全台視角，不能局限在單一縣市，就像半導體的供應鏈，需要全台各地分工合作，而嘉義扮演展示、交流及驗證的「櫥窗」角色。

翁章梁也說，亞創中心啟用至今，接待過歐盟、德國、日本等超過卅六個國際訪團，目前還有許多廠商想進駐，將利用亞創中心附近的舊大同技術學院太保校區，爭取中央經費打造亞創二館，並設置較長的大型跑道供無人機試飛；此外，行政院投入六十八億元打造民雄航太園區工程正進行中，建造軍規無人機研發與測試基地，並規畫無人機及零組件生產基地，未來要招商無人機上下游廠商進駐，打造完整無人機產業聚落。

針對行政院日前評估報告指出，台中發展無人機缺乏飛控晶片、通訊晶片、衛星定位晶片、飛控軟體、地面導控軟體「三晶二軟」，待產業投入研發，相對嘉縣亞創中心已在運作，縣府表示，無人機產業發展是中央主導、地方配合，各縣市依據產業基礎分工發展，三晶二軟屬於無人機核心關鍵技術，也是國家整體供應鏈共同發展的方向。