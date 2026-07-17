無人機442億計畫 中嘉桃都想搶

行政院預計投入四四二億元發展無人機產業，但資源放在哪一縣市，引發地方爭搶。台中市長盧秀燕日前喊話要打造台中為無人機重鎮，不過政院提出的評估報告竟指，台中發展無人機恐缺「三晶二軟」，引發藍營立委不滿。國民黨立委黃健豪質疑，「難道嘉義就有三晶二軟嗎？」桃園市政府也說，想爭取中央支持，但中央把重點放在嘉義。

台中市經發局長張峯源說，三晶二軟屬產業前瞻技術，目前由工研院開發相關技術中，未來再轉移民間業者，這是台灣整體的問題，北部、南部也都沒有，不能只點名台中。

黃健豪指出，晶片產業都在國外或是新竹，台中擁有無人機硬體設備、組裝等優勢，是適合發展無人機供應鏈的聚落。國民黨立委廖偉翔表示，台中既然已有產業龍頭與完整聚落，政府就應該就地取材、加速補強，而不是另起爐灶。

行政院今年四月宣布投入四四二億推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，其中中央與嘉義合作成立「亞洲無人機ＡＩ創新應用研發中心（亞創中心）」，國家中山科學研究院也在嘉義主導興建「民雄航太暨無人機產業園區」。

廖偉翔日前提出臨時提案，要求行政院應提出「發展台中無人機產業與供應鏈布局之發展評估報告」。

而政院回覆立院報告指，台中地區具備航太、精密機械及智慧製造優勢，並擁有漢翔、雷虎、田屋等代表性業者，但目前較缺乏「通訊及地面導控模組」等供應鏈能量，另外在飛控晶片、通訊晶片、衛星定位晶片，以及飛控軟體與地面導控軟體等核心技術領域部分（俗稱三晶二軟），仍有待產業投入研發。

政院報告指出，目前中央政府已透過產業升級創新平台輔導計畫、A+企業創新研發淬鍊計畫及海外商機拓展等措施，持續協助台中業者提升技術能量及拓展國際市場，未來將持續配合無人載具產業發展等政策，協助台中發揮既有產業優勢，逐步完善無人機供應鏈聚落發展。

張峯源說，正如行政院評估報告指出，台中具備航太、精密機械及智慧製造優勢，並擁有漢翔、雷虎、田屋、佳凌、原資及安能複材等代表性業者，需要政府支持，才能進一步發展。

桃園市經發局長張誠說，台灣無人機產業製造部分集中在北部，以桃園、新北為中心，以供應鏈成本與執行效率而言，應在北部發展整合測試園區，桃園想爭取中央支持，但目前中央都將資源與重點放在嘉義。

張誠提到，無人機產業軸線分為製造、應用與訓練，桃市府跟新光集團在楊梅幼獅的青年創業村暨智慧製造園區，合力推動，要打造北部規模最大的智慧無人機載具中心；楊梅無人機載具中心鄰近軍營與高速公路，列為無人機禁航紅區，市府正在尋找其他場域，以利試飛測試。

田屋科技董事長張成榮說，台中無人機產業處於有利基礎，現階段亟需飛行驗測場域，需要政府投入資源，帶動企業與周遭大學投入，可相輔相成。