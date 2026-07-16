吳乃仁償台糖1.8億元債務還款計畫未談妥 王鴻薇質疑：以拖待變

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖債務1億8000萬元，16日雙方首度進行債務協商，不過針對還款計畫未達共識，將另外擇期再協商。國民黨立委王鴻薇質疑是「以拖待變」，她問：「到底是台糖太笨了，還是台糖故意放水？」繼續聲請管收，吳乃仁才可能真正還錢。

吳乃仁因台糖售地弊案而遭判刑入獄，2015年出獄後面臨台糖的求償。因吳乃仁遲未還錢，台糖今年6月11日向法院聲請管收吳乃仁獲准，當天即管收，吳乃仁隨後提出抗告，在庭審期間，吳的委任律師向台糖表示，願意在7月20日前協商還錢，台糖考量持續管收對追回債款並無實質助益，因此撤回管收聲請。今年7月16日雙方首度進行債務協商，不過針對還款計畫未達共識，將另外擇期再協商。

王鴻薇說，因為已經把吳乃仁放了，吳乃仁當然會繼續賴皮，現在看起來是「以拖待變」。到底是台糖太笨了，還是台糖故意放水？台糖繼續聲請管收，吳乃仁才可能會真正還錢。

王鴻薇形容，台糖的舉動有點像「縱虎歸山」，故意放水。現任台糖董事長吳明昌還是屏東「信賴之友會」會長，這樣做的實在太難看，說會提出還款計畫，果不其然是虛晃一招。