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Taiwan Plus「災難」風波 李遠：決策沒有錯誤

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
國際影音串流平台Taiwan Plus「災難說」爭議持續發酵，文化部長李遠16日在立院備詢時表示，當時（在立院）的道歉和災難說相關表述，9成都在描述如何改變現有機制、深切檢討。記者林伯東／攝影
國際影音串流平台Taiwan Plus「災難說」爭議持續發酵，文化部長李遠16日在立院備詢時表示，當時（在立院）的道歉和災難說相關表述，9成都在描述如何改變現有機制、深切檢討。記者林伯東／攝影

文化部李遠月初才因稱Taiwan Plus是「災難」，文策院投資電影「功夫」結果「令人傻眼」並道歉，兩天後又收回稱「說錯話」，引發爭議。立法院教委會昨再度聚焦Taiwan Plus、文策院，面對立委追問，Taiwan Plus和文策院投資，到底有沒有錯誤？李遠表示，執行時遇到許多挑戰，但「決策沒有錯誤」，文化部會準備改革的步驟提供立委參考。

而李遠道歉旋又改口，引發在野黨立委群起砲轟，質疑李遠在國會殿堂公然說謊，認為應去職以示負責。

立院教委會昨邀李遠列席就「以災難說檢視文化部國際傳播政策執行成效、文化內容投資及公共資源運用補助」進行專題報告，並備質詢。

立委羅廷瑋要求李遠形容Taiwan Plus，他回答，Taiwan Plus是一個「在國際打壓下成立的國際媒體」，一路走到現在，且「逐漸走在正確的道路上」。

立委葛如鈞表示，李遠在事後推翻「道歉」與「災難」說，還說當時的發言是為了保預算，這番話「難以接受這樣的自相矛盾」。立院備詢時公然說謊，政務官應去職以示負責，因為跟國會失去彼此信任的基礎。

葛如鈞還高舉小野二○一六年出版的書籍「人生，不能什麼都要」，指書中將勇敢承認錯誤當成人生寶貴能力，強調希望李遠再次向民眾誠摯道歉，希望找回「勇敢認錯的小野」。

立委柯志恩認為，李遠此次最大爭議是「改口」，會讓立委和民眾擔心官員在立院的承諾，是否還會推翻？她希望李遠「保住政務官的風骨」。

立委羅智強表示，立委根據憲法有審查預算的職責，保證納稅錢得到合理的運用；部長應該為政策辯護、但不能為了保預算「什麼都能說」。

羅廷瑋說，官員不應為了保住預算而道歉，「這對納稅人來說是一種傲慢，讓人質疑部長在立院的道歉和承諾，究竟有多少是真心的？」

李遠則表示，自己的發言是根據必要性和時機。當時（在立院）的道歉和災難說相關表述，九成都在描述如何改變現有機制、深切檢討。他還還原四日出席公視活動時發表「保預算說」的現場。當時是覺得「災難說」發言「可能傷害到（公視）員工」。

他強調，自己講話的場合跟前因後果「有脈絡」，也檢討自己應該面對身分的改變，在描述和形容詞上收斂與修正。

李遠 文策院 TaiwanPlus 文化部 小野

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