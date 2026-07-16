台積電加碼投資美國 谷立言：美台經濟夥伴關係寫照

台積電加碼投資美國1000億美元，美國在台協會處長谷立言今天表示，這項投資充分展現美台對彼此的信任與信心，正是夥伴關係最佳寫照，也將確保台積電與其在美國的主要客戶並肩而立，使其能更迅速地回應全球對先進晶片的需求，並打造具備韌性的供應鏈。

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天宣布，將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元，估計將再建置4座晶圓廠，以及先進封裝廠，滿足美國客戶未來多年的強勁需求。

谷立言（Raymond Greene）晚間在美國在台協會（AIT）官方臉書發文表示，恭喜台積電宣布將在美國進一步投資1000億美元。這項投資充分展現美國與台灣對彼此的信任與信心，而這正是美台夥伴關係的核心。

谷立言進一步指出，這項投資將確保台積電與其在美國的主要客戶並肩而立，使其能更迅速地回應全球對先進晶片不斷躍升的需求，並打造支撐美台雙方經濟繁榮的關鍵，那就是具備韌性的供應鏈。

谷立言說，貼近客戶至關重要。隨著人工智慧（AI）與高效能運算重塑各行各業，鄰近終端使用者將使台積電能夠更快速地回應市場需求。台灣這個全球半導體產業的穩固根基，將隨著台積電持續拓展全球布局而更加茁壯。

谷立言表示，現今市場需求的成長之快，已不是任何單一生態系所能滿足，台灣的半導體產業產值從2023年約新台幣4.3兆元，預計成長至2026年8.4兆元，正充分反映這項趨勢。

谷立言強調，台積電宣布這項投資計畫，正是美台經濟夥伴關係的最佳寫照，美台雙向投資非常熱絡，對雙方的勞工、消費者及產業都是一大福音，並進一步鞏固有利於下一世代科技發展的夥伴關係。