林佳龍：台灣與斯洛維尼亞互補 盼共同打造民主供應鏈

斯洛維尼亞民主黨國會議員及青年團成員訪台，外交部長林佳龍接見時表示，台灣與斯洛維尼亞擁有許多產業互補優勢，隨著台積電持續擴大在歐洲布局，雙方若發揮各自優勢將能共同打造更安全、可信賴，且更具韌性的民主供應鏈。

林佳龍今天在臉書發文表示，他於15日在外交部接見斯洛維尼亞民主黨（SDS）國會議員及青年團成員。訪團成員包括長期支持台灣的國會議員齊安亞（Anja Bah Žibert）、鮑格賴仁（Andrej Poglajen，另譯：博拉傑）、西蒙尼（Luka Simonič），及多位新一代政治工作者，期盼透過此次交流，持續深化台斯民主夥伴關係，強化雙方交流與合作。

林佳龍指出，訪團是在斯洛維尼亞新任總理楊薩（Janez Janša）鼓勵下促成，希望讓青年政治人才親自認識與了解台灣的民主發展、科技實力與社會韌性，未來能成為推動台斯交流的重要力量。

林佳龍提到，齊安亞在會中提到，台灣與斯洛維尼亞共享民主、人權與自由等共同價值，並特別強調「年輕人代表未來」，期待將此次訪問的豐碩成果帶回歐洲，持續推動兩國在經濟、教育及文化等領域的合作。

林佳龍說，台灣與斯洛維尼亞擁有許多產業互補優勢。斯洛維尼亞積極發展無人機、人工智慧、半導體及國防科技，台灣則在先進製造、資通訊及供應鏈整合方面累積深厚實力。隨著台積電持續擴大在歐洲布局，台灣與歐洲的產業連結更加緊密，台斯雙方若能發揮各自優勢，將能共同打造更安全、可信賴，且更具韌性的民主供應鏈。

林佳龍表示，正如楊薩所期待，訪團此次將是台斯深化務實合作的重要一步，期盼這群青年朋友將在台灣的所見所聞帶回歐洲，讓更多人認識台灣，也為台斯兩國創造更多實質合作成果，共同開創繁榮未來。