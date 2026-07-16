快訊

獨／小甜甜車禍行車紀錄器影片曝光！遭求償「6位數」難以接受

林佳龍：台灣與斯洛維尼亞互補 盼共同打造民主供應鏈

中央社／ 台北16日電

斯洛維尼亞民主黨國會議員及青年團成員訪台，外交部長林佳龍接見時表示，台灣與斯洛維尼亞擁有許多產業互補優勢，隨著台積電持續擴大在歐洲布局，雙方若發揮各自優勢將能共同打造更安全、可信賴，且更具韌性的民主供應鏈。

林佳龍今天在臉書發文表示，他於15日在外交部接見斯洛維尼亞民主黨（SDS）國會議員及青年團成員。訪團成員包括長期支持台灣的國會議員齊安亞（Anja Bah Žibert）、鮑格賴仁（Andrej Poglajen，另譯：博拉傑）、西蒙尼（Luka Simonič），及多位新一代政治工作者，期盼透過此次交流，持續深化台斯民主夥伴關係，強化雙方交流與合作。

林佳龍指出，訪團是在斯洛維尼亞新任總理楊薩（Janez Janša）鼓勵下促成，希望讓青年政治人才親自認識與了解台灣的民主發展、科技實力與社會韌性，未來能成為推動台斯交流的重要力量。

林佳龍提到，齊安亞在會中提到，台灣與斯洛維尼亞共享民主、人權與自由等共同價值，並特別強調「年輕人代表未來」，期待將此次訪問的豐碩成果帶回歐洲，持續推動兩國在經濟、教育及文化等領域的合作。

林佳龍說，台灣與斯洛維尼亞擁有許多產業互補優勢。斯洛維尼亞積極發展無人機、人工智慧、半導體及國防科技，台灣則在先進製造、資通訊及供應鏈整合方面累積深厚實力。隨著台積電持續擴大在歐洲布局，台灣與歐洲的產業連結更加緊密，台斯雙方若能發揮各自優勢，將能共同打造更安全、可信賴，且更具韌性的民主供應鏈。

林佳龍表示，正如楊薩所期待，訪團此次將是台斯深化務實合作的重要一步，期盼這群青年朋友將在台灣的所見所聞帶回歐洲，讓更多人認識台灣，也為台斯兩國創造更多實質合作成果，共同開創繁榮未來。

林佳龍 歐洲 台積電

延伸閱讀

副總統接見愛沙尼亞國會議員 盼深化科技安全合作

法國在台協會主任龍燁將離台 總統頒授大綬景星勳章

兩岸青年對話！民眾黨首次組團赴陸交流

賴總統4月訪史專機遭撤許可 美參議員：將與非洲大使了解

相關新聞

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

馬英九基金會於5月29日提告前執行長蕭旭岑與王光慈，董事李德維日前公布簡訊，指馬大姊馬以南曾傳訊息，要國安會前秘書長金溥聰「停止傷害英九」被否認。馬以南今日透過律師事務所正式發出聲明，表示未來再有以前總統馬英九名義或簽署的任何文件行為，將依法追究法律責任。

金門海漂豬驗出非洲豬瘟 卓榮泰曝4作為：防疫視同作戰、全面嚴防

金門沙灘14日發現一頭海漂豬隻屍體，非洲豬瘟中央災害應變中心指出，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。行政院長卓榮泰指出，防疫視同作戰，絕對不容許任何破口，他請全台豬農與國人同胞放心，政府將全力守護台灣的國產豬肉安全，一起挺過考驗。

稱2018年投票亂象是百年一遇災難 游盈隆曝中選會前副主委抑鬱寡歡

立法院藍白黨團提6個公投案要綁年底九合一大選，外界憂2018年合併10個公投案「邊開票邊投票」亂象再現。中選會主委游盈隆今替時任中選會副主委陳朝建「申冤」，說陳朝建因此抑鬱寡歡至今，「陽光燦爛、國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死」，2018年是百年一遇的災難，「但是我們要從中汲取教訓。」

巴紐外長臉書重申一中原則 宣布關閉台駐巴紐辦事處

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）15日在臉書上宣布，巴紐重申「一個中國原則」，將關閉台灣設立於巴紐首都莫士比港的經濟辦事處。

從遮陽傘到索資…蔣萬安嗆簡舒培「索資佛地魔」 簡：覺得不法可去告

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，議員簡舒培質詢市府推動降溫城市計畫建制遮陽傘預算，因預算暴增兩人爆發激烈口角，雙方更一路吵到索資問題，蔣怒嗆簡是「索資佛地魔」，簡回擊都是依法依規定，「如果有不法你去提告」，雙方爭辯到質詢時間許久仍對罵，議長戴錫欽多次緩頰無用，最終震怒「時間已經到了可以了！」要求簡舒培質詢完離場，場面火爆。

配合軍公教調薪 村里長補助明年調至5.6萬元

為配合行政院通過軍公教調薪，內政部今表示，直轄市及縣市議員助理補助費，以及村里長事務補助費，溯及自今年7月1日起調增，另明年起，隨軍公教待遇再通案調增4%；舉例來說，村里長事務補助費每村里每月將由現行5萬元，7月1日起增加4000元，明年元旦再調至5萬6160元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。