快訊

馬以南聲明：再以馬英九名義或簽署文件行為 將追究法律責任

外資鬼故事又來？台積電毛利率超越財測仍被嫌 法人揭外資兩手策略

聽新聞
0:00 / 0:00

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。聯合報系資料照
前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。聯合報系資料照

馬英九基金會於5月29日提告前執行長蕭旭岑與王光慈，董事李德維日前公布簡訊，指馬大姊馬以南曾傳訊息，要國安會前秘書長金溥聰「停止傷害英九」被否認。馬以南今日透過律師事務所正式發出聲明，表示未來再有以前總統馬英九名義或簽署的任何文件行為，將依法追究法律責任。

馬以南透過永嘉法律事務所代發三點聲明。第一，查有關馬英九聲請輔助宣告事件，刻由台灣台北地方法院家事法庭依法審理中，合先斂明。

第二，按上開聲請事件，目前已委任律師具狀向該管法院聲請程序監理人，以確保馬英九所有簽署之文件等非在為意思表示、受意思表示，或辨識該意思表示效果之能力顯有不足下而為，更免第三人賡續對外利用馬英九名義遂行各項不必要之法律行為與活動，抑且遭人欺騙而動支不必要花費等。

第三，她本人身為馬英九之家屬，特委任律師發表本件聲明。在此之後，如再有以其名義或簽署之任何文件進行各般行為，當依法著即訴諸法律究責，絕不寬貸。至此前以其名義或簽名等文件，在程序監理人及法院確認詳情後，視情節輕重，一併追訴。期盼有心人士懸崖勒馬，回頭是岸。

馬英九基金會於5月29日提告前執行長蕭旭岑與王光慈，董事李德維日前公布簡訊，指馬大姊馬以南曾傳訊息，要國安會前秘書長金溥聰「停止傷害英九」被否認。馬以南今日透過律師事務所正式發出聲明，表示未來再有以前總統馬英九名義或簽署的任何文件行為，將依法追究法律責任。圖／讀者提供
馬英九基金會於5月29日提告前執行長蕭旭岑與王光慈，董事李德維日前公布簡訊，指馬大姊馬以南曾傳訊息，要國安會前秘書長金溥聰「停止傷害英九」被否認。馬以南今日透過律師事務所正式發出聲明，表示未來再有以前總統馬英九名義或簽署的任何文件行為，將依法追究法律責任。圖／讀者提供

馬以南 馬英九 蕭旭岑

延伸閱讀

影／致癌油事件引恐慌 卓榮泰深感遺憾未道歉「自我檢討與反省」

台中男涉略誘兩少女住旅館...檢警抓人 今依違反兒少法聲押禁見

「六連霸」澎湖縣議會前議長劉陳昭玲收賄176萬...施壓關說人事 判關7年半定讞

押了！涉略誘兩少女住旅館 台中男今晚遭法院裁定羈押

相關新聞

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

馬英九基金會於5月29日提告前執行長蕭旭岑與王光慈，董事李德維日前公布簡訊，指馬大姊馬以南曾傳訊息，要國安會前秘書長金溥聰「停止傷害英九」被否認。馬以南今日透過律師事務所正式發出聲明，表示未來再有以前總統馬英九名義或簽署的任何文件行為，將依法追究法律責任。

台駐巴紐辦事處遭關閉？外交部抗議巴國無預警作為 稱駐處將維持運作

外交部指出，巴布亞紐幾內亞外長Justin Tkatchenko無預警發布聲明，宣稱將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」一事，該項決定未事先與我協商，對此，外交部嚴正抗議，並將持續透過管道與巴紐政府交涉，維護我國權益。

配合軍公教調薪 村里長補助明年調至5.6萬元

為配合行政院通過軍公教調薪，內政部今表示，直轄市及縣市議員助理補助費，以及村里長事務補助費，溯及自今年7月1日起調增，另明年起，隨軍公教待遇再通案調增4%；舉例來說，村里長事務補助費每村里每月將由現行5萬元，7月1日起增加4000元，明年元旦再調至5萬6160元。

從遮陽傘到索資…蔣萬安嗆簡舒培「索資佛地魔」 簡：覺得不法可去告

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，議員簡舒培質詢市府推動降溫城市計畫建制遮陽傘預算，因預算暴增兩人爆發激烈口角，雙方更一路吵到索資問題，蔣怒嗆簡是「索資佛地魔」，簡回擊都是依法依規定，「如果有不法你去提告」，雙方爭辯到質詢時間許久仍對罵，議長戴錫欽多次緩頰無用，最終震怒「時間已經到了可以了！」要求簡舒培質詢完離場，場面火爆。

稱2018年投票亂象是百年一遇災難 游盈隆曝中選會前副主委抑鬱寡歡

立法院藍白黨團提6個公投案要綁年底九合一大選，外界憂2018年合併10個公投案「邊開票邊投票」亂象再現。中選會主委游盈隆今替時任中選會副主委陳朝建「申冤」，說陳朝建因此抑鬱寡歡至今，「陽光燦爛、國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死」，2018年是百年一遇的災難，「但是我們要從中汲取教訓。」

金門海漂豬驗出非洲豬瘟 卓榮泰曝4作為：防疫視同作戰、全面嚴防

金門沙灘14日發現一頭海漂豬隻屍體，非洲豬瘟中央災害應變中心指出，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。行政院長卓榮泰指出，防疫視同作戰，絕對不容許任何破口，他請全台豬農與國人同胞放心，政府將全力守護台灣的國產豬肉安全，一起挺過考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。