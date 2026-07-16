快訊

馬以南聲明：再以馬英九名義或簽署文件行為 將追究法律責任

外資鬼故事又來？台積電毛利率超越財測仍被嫌 法人揭外資兩手策略

聽新聞
0:00 / 0:00

金門海漂豬驗出非洲豬瘟 賴總統要求守住防疫成果

中央社／ 台北16日電

金門日前發現海漂豬屍，確認為非洲豬瘟陽性。賴清德總統今天說，海巡署已加強岸際巡查與走私查緝，防檢署強化邊境檢疫措施；金門縣防疫所也完成周邊養豬場健康訪視，確認目前豬隻健康狀況良好；總統要求確保各項防疫措施落實到位，全力守護台灣養豬產業與得來不易的防疫成果。

賴總統今天透過臉書發文表示，今年4月，世界動物衛生組織（WOAH）正式核可台灣重回非洲豬瘟非疫國行列。這份成果，來自長期累積的防疫制度、專業能力，以及中央地方與全民的共同努力。

賴總統說，亞洲地區非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，面對外部風險，台灣必須持續保持高度警戒，透過邊境檢疫、岸際巡查、海漂豬採檢，以及國內養豬場監測等措施，守住每一道防線。

賴總統表示，7月14日，金門沙灘發現一具海漂豬隻屍體，中央和地方相關單位便依照防疫機制，第一時間完成採樣，檢驗確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，並立即啟動屍體焚化掩埋、現場消毒，以及移動管制等應變措施。

他說，稍早，進一步的即時定量聚合酶鏈反應（qPCR）檢測結果，也確認為非洲豬瘟陽性，這是自2018年以來第21例海漂豬確認為非洲豬瘟的案例。

賴總統表示，目前，海巡署已加強岸際巡查與走私查緝，防檢署強化邊境檢疫措施；金門縣防疫所也完成周邊養豬場健康訪視，確認目前豬隻健康狀況良好。同時，政府也已暫停金門豬肉及加工產品輸往台灣本島與其他離島，並持續進行病毒基因序列分析與後續疫情監測。

總統說，他也要求農業部及相關部會密切掌握疫情發展，維持跨部會通報與應變機制，落實每一項檢疫、監測與管制措施，並即時向社會說明最新情況，確保各項防疫措施落實到位，全力守護台灣養豬產業與得來不易的防疫成果。

非洲豬瘟 金門 賴清德

延伸閱讀

金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟病毒 豬肉7天禁運台灣本島

金門海漂豬驗出非洲豬瘟　卓榮泰曝4作為：防疫視同作戰 全面嚴防

農業部預告事業、團膳廚餘納動物性循環原料 經飼料化可餵豬

小三通走私保育動物！金檢祭重手偵辦 保育龜闖關男5萬元交保

相關新聞

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

馬英九基金會於5月29日提告前執行長蕭旭岑與王光慈，董事李德維日前公布簡訊，指馬大姊馬以南曾傳訊息，要國安會前秘書長金溥聰「停止傷害英九」被否認。馬以南今日透過律師事務所正式發出聲明，表示未來再有以前總統馬英九名義或簽署的任何文件行為，將依法追究法律責任。

台駐巴紐辦事處遭關閉？外交部抗議巴國無預警作為 稱駐處將維持運作

外交部指出，巴布亞紐幾內亞外長Justin Tkatchenko無預警發布聲明，宣稱將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」一事，該項決定未事先與我協商，對此，外交部嚴正抗議，並將持續透過管道與巴紐政府交涉，維護我國權益。

配合軍公教調薪 村里長補助明年調至5.6萬元

為配合行政院通過軍公教調薪，內政部今表示，直轄市及縣市議員助理補助費，以及村里長事務補助費，溯及自今年7月1日起調增，另明年起，隨軍公教待遇再通案調增4%；舉例來說，村里長事務補助費每村里每月將由現行5萬元，7月1日起增加4000元，明年元旦再調至5萬6160元。

從遮陽傘到索資…蔣萬安嗆簡舒培「索資佛地魔」 簡：覺得不法可去告

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，議員簡舒培質詢市府推動降溫城市計畫建制遮陽傘預算，因預算暴增兩人爆發激烈口角，雙方更一路吵到索資問題，蔣怒嗆簡是「索資佛地魔」，簡回擊都是依法依規定，「如果有不法你去提告」，雙方爭辯到質詢時間許久仍對罵，議長戴錫欽多次緩頰無用，最終震怒「時間已經到了可以了！」要求簡舒培質詢完離場，場面火爆。

稱2018年投票亂象是百年一遇災難 游盈隆曝中選會前副主委抑鬱寡歡

立法院藍白黨團提6個公投案要綁年底九合一大選，外界憂2018年合併10個公投案「邊開票邊投票」亂象再現。中選會主委游盈隆今替時任中選會副主委陳朝建「申冤」，說陳朝建因此抑鬱寡歡至今，「陽光燦爛、國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死」，2018年是百年一遇的災難，「但是我們要從中汲取教訓。」

金門海漂豬驗出非洲豬瘟 卓榮泰曝4作為：防疫視同作戰、全面嚴防

金門沙灘14日發現一頭海漂豬隻屍體，非洲豬瘟中央災害應變中心指出，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。行政院長卓榮泰指出，防疫視同作戰，絕對不容許任何破口，他請全台豬農與國人同胞放心，政府將全力守護台灣的國產豬肉安全，一起挺過考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。