台南要贏至少10萬票！民進黨台南市黨部新任主委暨執、評委宣誓今就職

民進黨台南市黨部今天下午6點在善化南科贊美酒店，舉行「黨部第九屆主任委員暨執、評委宣誓就職典禮」。新任主委林志展率執、評委宣誓、中央黨部主席室特助李俊俋副執行長代表監誓，中常委市長黃偉哲到場見證。

林志表示，會全力和團隊將黨務做好，認真聽基層的聲音，黨公職和同志也要團結，為民進黨、為民主、為台南的未來打拚，努力爭取市民的支持認同，不僅年底縣市長選舉要大贏，更要把勝選氣勢延續到2028，幫助賴總統順利連任。

林志展、黃偉哲都感謝前任歷任主委、執評委，期勉新任執評委與市黨部執行長陳怡珍與副執行長陳皇宇、李宗翰三名市議員等團隊成員，不但年底市長市議員選舉，2028年總統大選台南都要大贏10萬票以上。李俊俋接著上台也笑說，他會向賴總統報告，台南年底的選舉會大贏10萬票以上。

台南要贏至少10萬票！民進黨台南市黨部新任主委林志展與執、評委宣誓今就職。記者周宗禎／攝影

台南要贏至少10萬票！民進黨台南市黨部新任主委林志展與執、評委宣誓今就職。記者周宗禎／攝影

台南要贏至少10萬票！民進黨台南市黨部新任主委林志展與執、評委宣誓今就職。記者周宗禎／攝影

台南要贏至少10萬票！民進黨台南市黨部新任主委林志展與執、評委宣誓今就職。記者周宗禎／攝影