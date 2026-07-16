金門海漂豬驗出非洲豬瘟 卓榮泰曝4作為：防疫視同作戰、全面嚴防

金門沙灘14日發現一頭海漂豬隻屍體，非洲豬瘟中央災害應變中心指出，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。行政院長卓榮泰指出，防疫視同作戰，絕對不容許任何破口，他請全台豬農與國人同胞放心，政府將全力守護台灣的國產豬肉安全，一起挺過考驗。

卓榮泰指出，確認為非洲豬瘟陽性第一時間，即啟動最嚴格的跨部會防線。卓榮泰表示，邊境嚴防死守，已洽請海巡加強巡檢嚴防走私，另由防檢署高雄分署加強金門邊境檢疫工作；即刻排查圍堵：責請金門縣防疫所，本日針對本案海漂豬半徑10公里內豬場（計25場）進行訪視，已確認全部豬隻健康情形良好。

卓榮泰表示，資訊公開透明，獸醫所刻正進行病毒序列分析，相關檢測結果與防疫資訊，在第一時間向國人與媒體完整公布；全面阻斷傳播，公告金門豬肉及加工肉品禁止輸往台灣本島及其他離島1周。

卓榮泰說，防疫視同作戰，政府跨部會團隊在發現、檢驗、到啟動管制的每一個環節，都以最高效率及公開透明的態度全面嚴防。請全台的豬農與國人同胞放心，政府會全力守護台灣的國產豬肉安全，一起挺過考驗。