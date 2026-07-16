巴紐外長臉書重申一中原則 宣布關閉台駐巴紐辦事處

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，議員簡舒培質詢市府推動降溫城市計畫建制遮陽傘預算，因預算暴增兩人爆發激烈口角，雙方更一路吵到索資問題，蔣怒嗆簡是「索資佛地魔」，簡回擊都是依法依規定，「如果有不法你去提告」，雙方爭辯到質詢時間許久仍對罵，議長戴錫欽多次緩頰無用，最終震怒「時間已經到了可以了！」要求簡舒培質詢完離場，場面火爆。

2026-07-16 18:38