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從遮陽傘到索資…蔣萬安嗆簡舒培「索資佛地魔」 簡：覺得不法可去告

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議會新會期開議，台北市長蔣萬安今天進行施政報告，報告前民進黨團提權宜問題，針對近日淹水、天坑、砍樹等議題輪番砲轟，市議員簡舒培培（左）送給蔣萬安「遮羞傘」。記者胡經周／攝影
台北市議會新會期開議，台北市長蔣萬安今天進行施政報告，報告前民進黨團提權宜問題，針對近日淹水、天坑、砍樹等議題輪番砲轟，市議員簡舒培培（左）送給蔣萬安「遮羞傘」。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，議員簡舒培質詢市府推動降溫城市計畫建制遮陽傘預算，因預算暴增兩人爆發激烈口角，雙方更一路吵到索資問題，蔣怒嗆簡是「索資佛地魔」，簡回擊都是依法依規定，「如果有不法你去提告」，雙方爭辯到質詢時間許久仍對罵，議長戴錫欽多次緩頰無用，最終震怒「時間已經到了可以了！」要求簡舒培質詢完離場，場面火爆。

簡舒培今天針對遮陽傘質詢質疑預算共計動支平均地權基金5957萬，而市府在2025年7月設計監造費共991萬、2026年4月動用工程費共4966萬，而議會在2018年總預算決議動支基金5000萬要送議會備查，市府遮陽傘預算完全沒有送議會備查，用拆分預算方式逃避議會監督。

簡痛批，柯文哲2022年柯文哲舉辦城市博覽會刻意拆分預算規避議會監督，當時仍是參選人蔣萬安聲稱，城市博覽會是為辦而辦，不應拆分預算，要求柯說明清楚，如今蔣用相同方式規避預算，而這其中原因就是因為遮陽傘預算從2月份1400多萬，到4月份竟暴增3.5倍變成4900多萬，基本照明設備從7萬暴增到74萬到底哪裡不同，「這就是矇騙議會的證據之一」。

蔣萬安表示，市府都是依法依規定，基本設計與細部設計費用本來就不一樣，請議員不要信口開河。簡舒培反嗆，「我沒有信口開河」。蔣萬安稱，議員不了解、不清楚、不知道可以提供文字。簡舒培說，遮陽傘資料我有三箱，「我是索資第一名誒，還需要你提供資料」。蔣萬安冷笑反嗆，「你是索資佛地魔」兩人隨即爆發激烈口角。

質詢時間到後，兩人仍持續爭鋒相對，蔣萬安怒嗆簡舒培，因為自己助理被開單，就去跟同一個分局連續索資，就是這樣基層才流失。簡舒培反嗆，就是有需求依法依規定，「如果有不法你去提告。」兩人來回互嗆近5分鐘，簡一度離開，蔣卻怒嗆血口噴人，簡氣不過回頭拍桌拿麥克風繼續吵，就連議長多次喊停都無法阻止兩人爭吵，最終震怒大喊，「時間已經到了可以了！」要求簡質詢完離開。

簡舒培 蔣萬安 戴錫欽

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