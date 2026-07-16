配合軍公教調薪 村里長補助明年調至5.6萬元

為配合行政院通過軍公教調薪，內政部今表示，直轄市及縣市議員助理補助費，以及村里長事務補助費，溯及自今年7月1日起調增，另明年起，隨軍公教待遇再通案調增4%；舉例來說，村里長事務補助費每村里每月將由現行5萬元，7月1日起增加4000元，明年元旦再調至5萬6160元。

針對議員助理補助費，內政部指出，直轄市議員每人每月將由現行32萬元，今年7月1日調高至33萬6880元，明年元旦再調升至35萬355元；縣市議員部分，則由現行16萬元調高至16萬9440元，明年元旦再調升至17萬6218元。

內政部表示，本次調整議員助理補助費的計算基準，是以與議員助理平均薪資待遇相近的「委任第3職等本俸1級」公務人員俸給4萬2970元為基礎，按每人調增2000元，換算出約4.65%的調幅，將現行補助總額乘以該比率後，再額外加計每位議員辦公室一名主管人員2000元的調幅得出。

至於村里長事務補助費部分，每村里每月費用將由現行5萬元，7月1日調高至5萬4000元，明年元旦再調升至5萬6160元；原住民族地區則因加成照顧，費用由現行6萬元調高至6萬4800元，元旦再調升至6萬7392元。

內政部表示，考量村里長為基層地方政務推動的重要人員，除協助中央及地方政府執行許多工作外，近期也成為防災與高齡社會照顧不可或缺的重要人力，因此以每月均調增4000元方式處理。

內政部補充，本次提高補助總額的實施日期，與行政院提高軍公教待遇的時間一致，後續將視相關方案的上路時間，依法公告並行文各地方政府，也請各地方政府預先因應本年及明年補助總額提高所需預算的相關程序，以利新制順利推動。

直轄市議員每人每月將由現行32萬元，今年7月1日調高至33萬6880元，明年元旦再調升至35萬355元；縣（市）議員部分，則由現行16萬元調高至16萬9440元，明年元旦再調升至17萬6218元。圖／內政部提供