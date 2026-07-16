黃國昌控雙城論壇醉倒上海 梁文傑斥「胡說八道」：就當被狗咬

民眾黨主席黃國昌指稱，時任台北市議員梁文傑赴上海參加雙城論壇期間醉倒飯店（陸稱酒店）大廳。梁文傑回應，這是胡說八道，不知黃國昌從哪裡聽來的道聽途說，非常荒謬。

梁文傑今天下午在陸委會例行記者會後受訪回應黃國昌指控。

梁文傑回應，這個是胡說八道，昨天也已經講了「莫名其妙」。「他是說我倒在酒店大廳，倒在酒店大廳根本就沒有這回事，我不知道他到底是從哪邊道聽途說來的；用道聽途說來指控，我覺得是非常荒謬的」。

他說，過往也有一些傳聞說時任台北市長柯文哲訪陸時，有什麼「飯後甜點」、「花名冊」，「我從來不會用這種道聽途說的說法去指控別人，這是一個有基本文化素養的人應該有的基本態度」。

梁文傑表示，黃國昌主席說「不造謠」，可是黃國昌沒有去上海，人不在那邊；不過黃國昌對自己在場的事情其實也造謠過，「他寫書、他出書的內容就已經被很多人指出他造謠，其他的我就不再多說了」。

對於後續會否對黃國昌提告或要求道歉等動作，梁文傑說，「就當做是倒楣被狗咬到了，好，就這樣」。

黃國昌15日在談述民眾黨青年團赴上海參訪時提到，對於團員唯一交代是必須「團進團出」；不要像雙城論壇在上海召開時，有台北市議員跑出去喝酒，醉倒在飯店大廳，醜態盡出，「如果我沒有記錯，他的名字叫梁文傑」。