快訊

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌控雙城論壇醉倒上海 梁文傑斥「胡說八道」：就當被狗咬

中央社／ 台北16日電
陸委會副主委梁文傑。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者廖士鋒／攝影

民眾黨主席黃國昌指稱，時任台北市議員梁文傑赴上海參加雙城論壇期間醉倒飯店（陸稱酒店）大廳。梁文傑回應，這是胡說八道，不知黃國昌從哪裡聽來的道聽途說，非常荒謬。

梁文傑今天下午在陸委會例行記者會後受訪回應黃國昌指控。

梁文傑回應，這個是胡說八道，昨天也已經講了「莫名其妙」。「他是說我倒在酒店大廳，倒在酒店大廳根本就沒有這回事，我不知道他到底是從哪邊道聽途說來的；用道聽途說來指控，我覺得是非常荒謬的」。

他說，過往也有一些傳聞說時任台北市長柯文哲訪陸時，有什麼「飯後甜點」、「花名冊」，「我從來不會用這種道聽途說的說法去指控別人，這是一個有基本文化素養的人應該有的基本態度」。

梁文傑表示，黃國昌主席說「不造謠」，可是黃國昌沒有去上海，人不在那邊；不過黃國昌對自己在場的事情其實也造謠過，「他寫書、他出書的內容就已經被很多人指出他造謠，其他的我就不再多說了」。

對於後續會否對黃國昌提告或要求道歉等動作，梁文傑說，「就當做是倒楣被狗咬到了，好，就這樣」。

黃國昌15日在談述民眾黨青年團赴上海參訪時提到，對於團員唯一交代是必須「團進團出」；不要像雙城論壇在上海召開時，有台北市議員跑出去喝酒，醉倒在飯店大廳，醜態盡出，「如果我沒有記錯，他的名字叫梁文傑」。

雙城論壇 黃國昌 梁文傑

延伸閱讀

黃國昌叮囑民眾黨赴陸交流團進團出 別像梁文傑外出喝酒醉倒飯店大廳

民眾黨訪陸 國台辦：兩岸一家人 理應常來往

兩岸青年對話！民眾黨首次組團赴陸交流

觀察站／有別藍綠！白赴陸交流 兩岸路線走鋼索

相關新聞

台駐巴紐辦事處遭關閉？外交部抗議巴國無預警作為 稱駐處將維持運作

外交部指出，巴布亞紐幾內亞外長Justin Tkatchenko無預警發布聲明，宣稱將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」一事，該項決定未事先與我協商，對此，外交部嚴正抗議，並將持續透過管道與巴紐政府交涉，維護我國權益。

不贊成蔣萬安2028選總統 他點這個原因「你是嫡長子」

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，國民黨議員鍾小平質詢時，針對蔣萬安明年訪美西，認為蔣萬安應該也去東岸，把訪華盛頓D.C納入考量；他也說，不贊成蔣萬安2028年選總統，「因為你是嫡長子」不能隨便消耗掉，蔣萬安未針對大選議題回應。

【重磅快評】英格蘭教練圖赫爾如果在台灣 當個行政院長沒問題

世界盃四強戰的英格蘭、阿根廷大戰結束，阿根廷又在比賽最後階段逆轉成功，擊敗巨星雲集的英格蘭挺進四強。不過要說阿根廷的致勝功臣，除了阿根廷球員展現的堅強韌性，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在比賽最後階段的人員調度和戰術安排，恐怕也「功不可沒」。

公教年金停砍、退軍退休俸仍縮水 李來希曝「每月少逾2萬」怒轟：騙人不用償命

立法院去年三讀通過公教年金停砍修法，停止逐年調降退休所得替代率，並回溯至2023年標準重新審定。不過，退役軍人的退休俸並未同步停止調降，引發部分退軍不滿。全國公務人員協會前理事長李來希今（16）日替退軍發聲，質疑舊制退休俸與退撫基金無關，政府卻仍持續刪減，痛批相關說法「真是騙人不用償命」。

稱2018年投票亂象是百年一遇災難 游盈隆曝中選會前副主委抑鬱寡歡

立法院藍白黨團提6個公投案要綁年底九合一大選，外界憂2018年合併10個公投案「邊開票邊投票」亂象再現。中選會主委游盈隆今替時任中選會副主委陳朝建「申冤」，說陳朝建因此抑鬱寡歡至今，「陽光燦爛、國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死」，2018年是百年一遇的災難，「但是我們要從中汲取教訓。」

配合軍公教調薪 村里長補助明年調至5.6萬元

為配合行政院通過軍公教調薪，內政部今表示，直轄市及縣市議員助理補助費，以及村里長事務補助費，溯及自今年7月1日起調增，另明年起，隨軍公教待遇再通案調增4%；舉例來說，村里長事務補助費每村里每月將由現行5萬元，7月1日起增加4000元，明年元旦再調至5萬6160元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。