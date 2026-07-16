蔡其昌22日率團訪美 將晤華府官員、聚焦兩岸國防台美經貿3面向

民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天說，22日起將代表民進黨中央及民進黨團，率團訪問美國華府，進行行政部門、國會訪問，並與智庫座談；此行預計針對兩岸、國防及台美經貿議題等3大面向，進行溝通、交流。

蔡其昌下午接受中央社記者專訪時表示，他奉總統、民進黨主席賴清德指派，22日起將代表民進黨中央及民進黨團率團訪美，黨中央代表為政策會執行長、立委吳思瑤，黨團部分則有民進黨團副幹事長沈伯洋、陳培瑜，及立法院台美國會聯誼會長、立委王定宇共5人。

蔡其昌指出，22日到24日訪團將到美國華府，主要將進行行政部門、國會訪問，並與智庫座談，希望透過這次訪問，對於美方長期對台灣的支持表達感謝；另一方面，也要代表民進黨主席賴清德，重申對於台美關係的想法與立場。

蔡其昌說，包括維繫台海和平、維持兩岸現狀，這是台灣對美方堅定的承諾；國防議題上，美方相當關心台灣自我防衛與國防建軍，民進黨將持續努力與社會對話，並與在野黨溝通，務必讓新台幣1.25兆元的國防建軍能順利通過。第1階段7800億元通過後，立法院正在處理無人載具條例，會讓美方知道民進黨的決心與目前進度。

蔡其昌指出，台美經貿持續深化部分，美國有廣大的市場，台灣作為以外貿主導的國家，美國本來就是台灣的重要市場。所以台灣不但會投資美國，也會讓台灣企業在「非紅供應鏈」架構下，能有更多出口機會，讓台灣重要企業能擴大經營美國市場、世界市場。

蔡其昌說，排除投資障礙、讓產業互補結合，以及充分運用全球民主陣營的主流思想「非紅供應鏈」，轉化成對台灣企業的幫助，都是這次很重要的面向。

至於台美雙重課稅議題，蔡其昌表示，「我們會去拜託」，因為這部分在美國眾議院已經通過，訪團會向美國參議院、行政部門持續拜託，希望儘速通過。

另外，蔡其昌說，此行也將出席民進黨台北市長參選人沈伯洋的美東、美西後援會，並順道探視台灣在美國打拚的球員，替他們打氣；26日則會到美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日，擔任開球嘉賓。