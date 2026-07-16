不贊成蔣萬安2028選總統 他點這個原因「你是嫡長子」

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，國民黨議員鍾小平質詢時，針對蔣萬安明年訪美西，認為蔣萬安應該也去東岸，把訪華盛頓D.C納入考量；他也說，不贊成蔣萬安2028年選總統，「因為你是嫡長子」不能隨便消耗掉，蔣萬安未針對大選議題回應。

針對2年前訪美國東岸，去了波士頓、紐約、費城，為何未去華盛頓 D.C.？蔣萬安說，當年去東岸幾個城市，因波士頓是台北的姐妹市，紐約則是大都會區，跟台北市同類型，至於費城，因為自己母校在費城，所以安排這三個城市。

至於明年去美西，是否以科技為主？蔣萬安說，會；最主要是因為美西鳳凰城是台北的姐妹市，他們的市長來過台北至少兩次，有密切的交流、會面；另外，輝達海外總部確定落腳台北，也可能會安排走訪輝達總部在內的科技企業所在地。還有灣區、舊金山，那當然還有加州很多台灣的民眾，包括台北市民、僑胞聚集的地方。