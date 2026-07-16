快訊

台積電法說會後 ADR盤前為何閃崩4%？分析師揭一規律

TPBL／沒有意外！賀丹獲海神青睞成選秀狀元 賀博與一家人現場見證

獨／陽明交大教授殺連襟 死者致命傷集中頸部疑大量失血致死

聽新聞
0:00 / 0:00

副總統接見愛沙尼亞國會議員 盼深化科技安全合作

中央社／ 台北16日電
副總統蕭美琴（中）16日接見愛沙尼亞跨黨派國會議員訪問團，盼深化兩國合作關係。（總統府提供）中央社
副總統蕭美琴（中）16日接見愛沙尼亞跨黨派國會議員訪問團，盼深化兩國合作關係。（總統府提供）中央社

副總統蕭美琴今天接見愛沙尼亞跨黨派國會議員訪問團表示，台灣與愛沙尼亞雖相距遙遠，卻同樣面臨侵略性鄰國帶來的壓力，也共同面對民主韌性、網路安全等挑戰。她期盼持續深化雙方在科技、安全及貿易等領域夥伴關係。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見愛沙尼亞跨黨派國會議員訪問團。

副總統致詞表示，近年台灣與愛沙尼亞的關係在許多方面都有所成長，雖然兩國地理位置相距遙遠，但有許多共同之處。都是相對較小的國家，卻均面臨來自龐大且具侵略性鄰國的壓力，在複雜的地緣環境中，共同面對網路安全、民主韌性、邊境安全，以及如何健全民主社會運作等挑戰。

蕭副總統指出，愛沙尼亞是一個極具創新精神及高度韌性的國家。「韌性」也是台灣經常使用的詞彙，台灣相信韌性源自於克服許多障礙與艱難的歷程，在面對挑戰與困難時，能夠迅速復原，這也反映出兩國社會的共同精神。

她期盼，未來持續深化彼此在科技、安全、貿易等領域夥伴關係，相信愛沙尼亞的創新精神，將成為雙方攜手合作、建立堅實夥伴關係的重要基礎。

總統府表示，訪賓一行包括愛沙尼亞國會歐盟事務委員會主席邰皮特（Peeter Tali）、國會議員拉內特（Kalle Laanet，另譯：賴凱雷）等人。

愛沙尼亞 蕭美琴 國會 議員

延伸閱讀

賴總統4月訪史專機遭撤許可 美參議員：將與非洲大使了解

新聞中的公民與社會／蔡英文赴義參加女性峰會 反映全球治理何種運作模式？

中研院院士會議登場！陳建仁首度掌舵 承諾組人文與科技重點國家隊

法國在台協會主任龍燁將離台 總統頒授大綬景星勳章

相關新聞

不贊成蔣萬安2028選總統 他點這個原因「你是嫡長子」

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，國民黨議員鍾小平質詢時，針對蔣萬安明年訪美西，認為蔣萬安應該也去東岸，把訪華盛頓D.C納入考量；他也說，不贊成蔣萬安2028年選總統，「因為你是嫡長子」不能隨便消耗掉，蔣萬安未針對大選議題回應。

【重磅快評】英格蘭教練圖赫爾如果在台灣 當個行政院長沒問題

世界盃四強戰的英格蘭、阿根廷大戰結束，阿根廷又在比賽最後階段逆轉成功，擊敗巨星雲集的英格蘭挺進四強。不過要說阿根廷的致勝功臣，除了阿根廷球員展現的堅強韌性，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在比賽最後階段的人員調度和戰術安排，恐怕也「功不可沒」。

公教年金停砍、退軍退休俸仍縮水 李來希曝「每月少逾2萬」怒轟：騙人不用償命

立法院去年三讀通過公教年金停砍修法，停止逐年調降退休所得替代率，並回溯至2023年標準重新審定。不過，退役軍人的退休俸並未同步停止調降，引發部分退軍不滿。全國公務人員協會前理事長李來希今（16）日替退軍發聲，質疑舊制退休俸與退撫基金無關，政府卻仍持續刪減，痛批相關說法「真是騙人不用償命」。

稱2018年投票亂象是百年一遇災難 游盈隆曝中選會前副主委抑鬱寡歡

立法院藍白黨團提6個公投案要綁年底九合一大選，外界憂2018年合併10個公投案「邊開票邊投票」亂象再現。中選會主委游盈隆今替時任中選會副主委陳朝建「申冤」，說陳朝建因此抑鬱寡歡至今，「陽光燦爛、國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死」，2018年是百年一遇的災難，「但是我們要從中汲取教訓。」

蔡其昌22日率團訪美 將晤華府官員、聚焦兩岸國防台美經貿3面向

民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天說，22日起將代表民進黨中央及民進黨團，率團訪問美國華府，進行行政部門、國會訪問，並與智庫...

揭退役30年老兵每月少領2萬 李來希：恩給制無關退撫基金 為何要砍？

立法院去年三讀通過停砍公教退休所得相關修法，但退役軍人部分仍依既有制度逐年調降退休所得。全國公務人員協會前理事長李來希今表示，純舊制「恩給制」退軍退休俸由年度公務預算支應，與退撫基金無關，為何仍持續砍舊制退軍退休俸？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。