副總統接見愛沙尼亞國會議員 盼深化科技安全合作

副總統蕭美琴今天接見愛沙尼亞跨黨派國會議員訪問團表示，台灣與愛沙尼亞雖相距遙遠，卻同樣面臨侵略性鄰國帶來的壓力，也共同面對民主韌性、網路安全等挑戰。她期盼持續深化雙方在科技、安全及貿易等領域夥伴關係。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見愛沙尼亞跨黨派國會議員訪問團。

副總統致詞表示，近年台灣與愛沙尼亞的關係在許多方面都有所成長，雖然兩國地理位置相距遙遠，但有許多共同之處。都是相對較小的國家，卻均面臨來自龐大且具侵略性鄰國的壓力，在複雜的地緣環境中，共同面對網路安全、民主韌性、邊境安全，以及如何健全民主社會運作等挑戰。

蕭副總統指出，愛沙尼亞是一個極具創新精神及高度韌性的國家。「韌性」也是台灣經常使用的詞彙，台灣相信韌性源自於克服許多障礙與艱難的歷程，在面對挑戰與困難時，能夠迅速復原，這也反映出兩國社會的共同精神。

她期盼，未來持續深化彼此在科技、安全、貿易等領域夥伴關係，相信愛沙尼亞的創新精神，將成為雙方攜手合作、建立堅實夥伴關係的重要基礎。

總統府表示，訪賓一行包括愛沙尼亞國會歐盟事務委員會主席邰皮特（Peeter Tali）、國會議員拉內特（Kalle Laanet，另譯：賴凱雷）等人。