揭退役30年老兵每月少領2萬 李來希：恩給制無關退撫基金 為何要砍？

立法院去年三讀通過停砍公教退休所得相關修法，但退役軍人部分仍依既有制度逐年調降退休所得。全國公務人員協會前理事長李來希今表示，純舊制「恩給制」退軍退休俸由年度公務預算支應，與退撫基金無關，為何仍持續砍舊制退軍退休俸？

李來希提到，昨天退軍兄弟問他，「退休公教人員退休俸已經停砍，為什麼退軍還要砍？」該名退軍38歲退伍迄今已經滿30年，是純舊制期間的服務人員，是恩給制服務人員，領的是年度公務預算，退休俸與基金無關，退撫基金是不是會破產與他何干？

李來希指出，該退軍原本領82%的退休俸，如果繼續砍下去的話，到119年只剩下60%，每個月要砍2萬多元，退撫改革高喊基金要破產，恩給制之下的退休金沒有基金，哪來的基金會破產？國家財政困難嗎？

李來希說，現在這個政權手中預算盆滿缽滿，總預算從改革前的1兆9000億，暴增到現在的3兆1000億，再加上任意創設的特別預算，撒幣政策一個接著一個，所得稅超徵，營業稅超徵，證交稅更是收到手軟，今年上半年稅收超過2兆5000多億，誰還能說國家財政困難？

李來希表示，既然國家財政危機解除，既然退撫基金與恩給制之下的退撫人員無關，為什麼還要砍他們的退休俸，砍了他們的退休俸之後，請問他們的退休俸哪裡去了？沒有基金怎麼拿去挹注基金，真是騙人不用償命。「他很無助的問我，他們的代表哪裡去了？」問的他啞口無言，也許他也該弱弱的問一聲「退軍們！你們的代表哪裡去了」？