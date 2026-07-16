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【重磅快評】英格蘭教練圖赫爾如果在台灣 當個行政院長沒問題

聯合報／ 主筆室
英格蘭總教練圖赫爾。美聯社
英格蘭總教練圖赫爾。美聯社

世界盃四強戰的英格蘭阿根廷大戰結束，阿根廷又在比賽最後階段逆轉成功，擊敗巨星雲集的英格蘭挺進四強。不過要說阿根廷的致勝功臣，除了阿根廷球員展現的堅強韌性，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在比賽最後階段的人員調度和戰術安排，恐怕也「功不可沒」。

論球隊整體實力，英格蘭絕對不遜於阿根廷。而且英格蘭在比賽55分鐘時的率先破門，也等於是把比賽主動權握在手中。在接下來的40分鐘裡，英格蘭只要能好好防守，同時在進攻上持續對阿根廷施壓，勝利應該是唾手可得。

但圖赫爾決定變陣，大幅換上防守組、換下進攻組球員，試圖以鐵桶陣死守方式贏下這場比賽。結果就是英格蘭成功複製了阿根廷對陣埃及、瑞士的戰果，在比賽最後階段被阿根廷連續進球，從而輸掉比賽，也輸掉「大力神杯回家」的機會。

當然，常看足球的朋友都知道，這樣的保守作風，對圖赫爾來說並不令人意外。2023至24球季的歐冠四強賽，圖赫爾執教的德甲拜仁慕尼黑對決西甲豪門皇家馬德里，在球隊取得1:0領先時，便換下進攻主力，改以防守球員上場。結果皇馬在比賽最後階段連進兩球，淘汰了拜仁慕尼黑。拜仁在那個球季四大皆空，圖赫爾也因此被解雇。

雖說勝敗是兵家常事，但圖赫爾的問題，是不但沒記取自己的教訓，甚至連之前維德角、埃及和瑞士直接可以給他抄的答案也沒看，因此賽後成為眾矢之的，並不令人意外。但有趣的是，圖赫爾賽後說法堪稱經典。他一方面說自己為輸球負起責任，但又說輸球是「戰術執行出問題」。對於外界批評，他說「只要輸球，就有百萬個鍵盤教練」。最終的結論就是他仍將依合約，執教到2028年。

這些話的背後意思就是「我的戰術規畫沒錯，是球員戰術執行出問題」；「外界的批評，就只是成王敗寇的結果論」。雖然口頭說要負責，但他並未打算因此辭去教練一職。

這樣的說詞，相信國人並不陌生。在近來發生的致癌油風波裡，行政院長卓榮泰對於「造成大家不安、產業焦慮深感遺憾，會深切自我檢討與反省」。對於在野黨立委要求他道歉，他說他是專案報告，不是專案道歉。至於將來怎麼做，他則說希望「早日建立機制、彌補過去不足；短時間內提出源頭管理、製程管理、通報系統，完備法制的方案，行政立法、中央與地方共同努力」。

這番說法的背後意思，就是毒油事件不是行政院的疏失，而是「機制與法制不足」，「地方與中央的合作不足」。當然，他也就不需要為此負實際責任，也當然沒有辭職下台的問題了。

看來圖赫爾如果在台灣，就算沒有當行政院長的格，也至少可以擔任部會首長了吧。

英格蘭 行政院長 阿根廷 世界盃

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