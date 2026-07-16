侯友宜憶刑警槍戰歲月 笑談70歲「隨心所欲」：公歸公、政治歸政治

新北市長侯友宜今前往三峽、鶯歌主持行動治理座談，除盤點三鶯線、停車、防洪及公共建設，也回顧自己的警界生涯與從政心境。他表示，自己從基層刑警一路做到警政署長，曾在沒有防彈衣的年代出生入死，歷經30多場槍戰，能一路活到今天「算是命大」；如今70歲，更希望做有價值、真正想做的事，即使面對批評，也會聽聽就好，最後仍回到把事情做好。

侯友宜表示，許多人問他退休後要做什麼，他認為人生最重要的是有情有義，朋友不會因職位或工作改變而改變。他笑說，自己始終相信「用工作交朋友，不要用喝酒交朋友」，這也是一路走來不變的原則。

回顧警界生涯，侯友宜說，自己從基層刑警做起，將近30年都在第一線出生入死，曾歷經30多場槍戰，甚至是在沒有防彈衣的年代，進入狹小房間與歹徒正面交鋒。他說，能夠一路走過來，除了命大，也始終感謝曾經並肩作戰、幫助過自己的人。

侯友宜表示，自己49歲出任警政署長，50歲時告訴自己要「知天命」，不是因為自己特別厲害，而是既然職位落到身上，就要比別人更認真、更拚命。到了60歲投入新北市長選舉，則要學會「耳順」，難聽的話也要當作提醒和鼓勵。

侯友宜也笑談，自己常被民進黨新北市議員卓冠廷批評，但兩人見面仍會勾肩搭背，還會互相提醒身體健康。他說，公事歸公事、政治歸政治，政治攻防是一回事，彼此情誼和把事情做好又是另一回事，人生很多事情可以用幽默的方式看待。

談到70歲後的人生，侯友宜說，現在更在意的是友誼長存，也希望能夠隨心所欲，去做自己認為有價值、真正想做的事。他表示，人生已經妥協很多年，未來即使再被罵，也會聽聽就好，但工作還是要做，飯還是要吃。

行動治理會中，三峽區長施玉祥與鶯歌區長曾明華也分別報告地方建設。三峽方面包括三鶯線通車、長福橋、長福立體停車場、山區道路、簡易自來水及大豹溪水域安全；鶯歌則涵蓋永吉公園站捷運開發案、新北市美術館、公八地下停車場、健康醫養園區及人行環境改善等。

侯友宜表示，三鶯線通車只是開始，後續仍要持續把交通人流轉化為觀光與產業動能，三峽、鶯歌與新北市的未來，也要靠地方基層與市府團隊一起打拚。