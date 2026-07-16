公教年金停砍、退軍退休俸仍縮水 李來希曝「每月少逾2萬」怒轟：騙人不用償命

立法院去年三讀通過公教年金停砍修法，停止逐年調降退休所得替代率，並回溯至2023年標準重新審定。不過，退役軍人的退休俸並未同步停止調降，引發部分退軍不滿。全國公務人員協會前理事長李來希今（16）日替退軍發聲，質疑舊制退休俸與退撫基金無關，政府卻仍持續刪減，痛批相關說法「真是騙人不用償命」。

李來希在臉書分享，日前一名廖姓退役軍人前來幫忙鋤草，見面便問他：「退休公教人員退休俸已經停砍，為什麼退軍還要砍？」他表示，這也是近期不少退軍共同的疑問。

李來希轉述，廖男38歲退伍，至今已滿30年，服役期間完全適用舊制，屬於由政府年度預算支應的「恩給制」，退休俸與退撫基金並無關聯。

廖男原本可領取82%的退休俸，若繼續依現行機制調降，到了民國119年將只剩60%，每月恐少領超過2萬元。李來希質疑，當初推動退撫改革時，不斷強調基金面臨破產危機，但舊制退軍的退休俸根本不是由基金支應，「哪來的基金會破產？國家財政困難嗎？看看現在這個政權手中預算盆滿缽滿」。

李來希進一步指出，中央政府總預算已從年金改革前的1兆9000億元，增加至目前的3兆1000億元，另有多項特別預算；所得稅、營業稅及證交稅也持續增加，今年上半年稅收更超過2兆5000億元。

他因此質疑，既然政府財政狀況已有改善，且恩給制退休俸與退撫基金無關，為何仍要持續刪減退軍所得？遭刪減的退休俸最後又流向何處？

「沒有基金怎麼拿去挹注基金，真是騙人不用償命！」李來希痛批，政府有必要向受影響的退役軍人說明，繼續調降退休俸的依據及用途。

李來希最後感嘆，「他很無助地問我，他們的代表哪裡去了？問得我啞口無言，也許我也要弱弱地問一聲：退軍們！你們的代表哪裡去了？」

另一方面，行政院過去針對軍人年金改革說明，相關措施是為改善軍人退撫基金收支失衡問題，除將超過新制給付標準的退除所得差額分10年調降，也由政府分10年挹注1000億元；調降退除所得及優惠存款利息所節省的經費，則全數挹注軍人退撫基金。