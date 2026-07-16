單身女性、女女同婚想生小孩再等等 「人工生殖法」審查會議突然結束

立法院今日初審「人工生殖法」修正草案，一開始即聚焦是否將「代理孕母」制度與人工生殖修法脫鉤。經表決後，委員會決定優先審查社會共識較高的內容，包括開放單身女性及已婚女同志伴侶使用人工生殖技術，至於爭議最大的代理孕母制度則留待後續另行討論，朝野立委也因此展開激烈攻防。

衛福部長石崇良在會前受訪表示，衛福部對「代理孕母」採取脫鉤處理，先從大家最沒有爭議的部分來修訂，希望優先推動社會共識較高的條文，讓單身女性及已婚女同志伴侶能圓夢，因此暫未納入行政院修法版本。至於爭議最大的代理孕母制度則留待後續另行討論，朝野立委也展開激烈攻防，會議一度中斷。

民眾黨立委陳昭姿強調，代理孕母制度並非毫無規範，她提出的版本已建立多道防線，包括以醫療必要性作為適用門檻、孕母擁有完整身體自主權及終止妊娠決定權，並透過雙方律師、公證程序、專款信託、強制保險及第三方管理機制，降低商業剝削風險，同時明確保障代理孕母及代孕子女權益。

民眾黨立委邱慧洳則表示，代孕需求者、單身女性及女同志都有生育需求，今天將代理孕母議題排除，讓外界感覺「有人被丟包」，也讓許多等待多年、盼制度改革的家庭失去發聲機會。即使各界立場不同，也應透過委員會充分討論，而非在程序上先行切割。

多位民進黨立委主張，代理孕母涉及第三人的身體、醫療風險及兒童權益，與女性運用自己身體接受人工生殖屬於完全不同的議題，兩者不宜綁在一起處理。黃捷表示，「人工生殖法」修法的核心，是讓女性能自主運用自己的身體完成生育規畫，但代理孕母是「使用另一名女性的身體」，兩者本質截然不同。

「人工生殖法」修正草案逐條審至第13條，主席林月琴宣布擇期再審，會議嘎然而止。據了解，因陳昭姿數度要求保留修正條文，堅持要放入「代孕」相關內容，但委員會在一開始即以7票贊成、2票反對，通過將代理孕母議題與「人工生殖法」修法脫鉤處理的表決，不應將再繼續提到「代孕」，下午陳昭姿與邱慧洳皆離席。

另外，國民黨立委皆未出席今日的審查會議，有立委私下表示收到消息，因為國民黨團及多名國民黨立委也有提出主張增設代孕專章的版本，即使通過了條文與法案，下一次開會有很大機率會被推翻，「這樣繼續開會也沒有意義了」，於是直接宣布散會，決定擇期再審。