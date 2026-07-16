民進黨台海情勢座談會 學者籲對中共選前施壓提高防範

民進黨中國事務部今天舉行「2026上半年美中台關係與台海情勢回顧：中國對台作為與區域影響座談會」，學者指出，兩岸關係的當務之急，就是要反制嚇阻中國對台灣的「灰色執法」與「跨國鎮壓」，絕不能讓中共利用兩岸交流介入選舉、破壞民主自由。

民進黨副秘書長何博文表示，從7月1日中國實施「民族團結促進法」，加上台灣年底將舉行地方選舉，可看到中國對台灣的「介選」行動與暴力威脅持續不斷。包括立刻在台灣赤裸裸上演對日本媒體人矢板明夫先生的跨國暴力威脅。

何博文呼籲，面對中國的威權擴張與霸權崛起，相信台灣絕不會是遭遇中國威脅的最後一站，未來還會有更多國家受到中國的威脅與恐嚇；因此要更堅守讓民主台灣不會被威權中國威脅恐嚇，也將聯合所有民主國家共同維護民主與安全。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出三點分析，第一，「川習會」後至今「美中關係的競爭本質」完全沒有改變，也沒有從根本上改變台美關係，包括美中在軍事、經濟、科技與移民政策上的競爭都是如此，更可以說「2018年至今的美國政府對中競爭方向都沒有改變」，經貿上更仍是朝向「脫鉤」進行。

葉耀元指出，第二「戴高帽」是川普常用的談判手段，目的是讓對手降低防禦心態，對習近平也是如此，外界常形容「交易型領袖」，但並沒有看到川普把美國國家利益交易出去。第三，美國的對台政策從來沒有改變，而中國的對台威脅也是越來越嚴重，在美中都不變的情況下，擁有足夠能動性的就是台灣自己，台灣作為美中台關係中唯一的可動因子，能夠扮演的角色其實更為重要。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，下半年的美中台情勢評估是「台灣發展不會停、美國對台支持不會變、中國對台騷擾不會斷」，美中關係會繼續不好不壞，但真正變數發生在中國內部；他引用美國學者裴敏欣新書「破碎的中國夢」形容，中國國家主席習近平權力特徵是「永遠的不安全感，需要永遠的清洗」；而當前兩岸關係的當務之急，是如何嚇阻與反制中共的灰色執法與跨國鎮壓，兩岸要交流，但不能讓兩岸交流變成破壞台灣民主自由的管道與平台。