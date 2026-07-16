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防中共對台快閃式跨境鎮壓 政院：研析樣態後強化應處

中央社／ 台北16日電

陸委會副主委沈有忠日前點出，中共恐會持續有「快閃式」、「打了就跑」等跨境鎮壓行為。行政院今天表示，政府正研議嚇阻跨境鎮壓的法律規範，同時研析並歸納不同類型的跨境鎮壓樣態提供給各部會參考，要建立快速合作機制，強化應處效能。

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前遭持香港護照來台的中國籍廖姓男子攻擊濺血，引起各界關注中國跨境鎮壓。陸委會副主委沈有忠日前受訪時提及，很多情資指向未來中共會針對一些人進行「快閃式」、「打了就跑」的犯罪行為，矢板明夫的案件絕對不是偶發性事件。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時則表示，行政院因應跨境鎮壓機關協處平台已要求自法制面研議嚇阻跨境鎮壓的法律規範，由法務部研議修法當中。

李慧芝說，政府也會針對不同類型的跨國鎮壓、跨境鎮壓案件進行研析，並歸納樣態提供給各部會參考，藉以建立快速合作機制、強化應處效能，並落實、預防、保護反制3面向措施，若有相關進度將會適時對外說明。

陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟也在記者會補充說明，陸委會已經協調相關機關，當主管機關在審核有安全疑義的申請案時將加強審查密度，其次針對有犯罪背景的特殊人士，例如黑道黑幫背景，曾有組織犯罪前科人士，機關也會蒐整資訊，提供給主管機關建立預警與把關機制，加強風險管控。

中共 政院 矢板明夫

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