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遭控不當介入校園事件施壓逼走老師 萬美玲駁斥：絕非事實

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨立委萬美玲遭控不當介入校園事件，她稍早發聲明駁斥「絕非事實」。圖／聯合報系資料照
國民黨立委萬美玲遭控不當介入校園事件，她稍早發聲明駁斥「絕非事實」。圖／聯合報系資料照

桃園市桃園區議員佀廣洋涉霸凌爭議持續延燒，民進黨桃園市議員參選人李柏瑟昨在臉書發文，點名佀母、立委萬美玲「關切」校園霸凌案，但是站在加害者一方，最後逼走保護被害者的老師。萬美玲稍早發聲明駁斥，強調「指控絕非事實，純屬子虛烏有」。

萬美玲聲明指出，近日有心人士指控她不當介入校園事件並施壓校方，她必須嚴正駁斥，「指控絕非事實，純屬子虛烏有」。

萬美玲表示，在處理任何涉及校園相關陳情案時，都是以「保護孩子受教權、尊重教師管教權」為原則，若遇校園相關爭議事件，一律「尊重教育專業、絕不干預調查」，交由主管機關及學校依法處理。

她重申，她絕對不會對學校施壓，更未曾干涉學校內爭議事件的調查，任何未經查證的含沙射影，不僅是廉價的政治操作，更是對教育工作者的不尊重。

近來對本人的各種抹黑、造謠、人格攻擊接連不斷，身為公眾人物，我願接受社會監督檢驗，但絕不接受毫無事實依據的惡意誣衊。

萬美玲 校園 霸凌

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