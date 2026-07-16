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游盈隆：審查立院交付公投 須符重大政策創制複決

中央社／ 台北16日電

在野黨拋出6個公投案，尚待立法院審議。中選會主委游盈隆今天說，中選會必須尊重立法院推出公投案，但也會審酌是否符合公投法中關於重大政策創制或複決的規定；至於是否違憲要憲法法庭判決，「違憲不是公投法所規定的過或不過的標準」。

九合一選舉將在11月28日登場，媒體報導，在野黨拋出6大公投案，包括鞭刑、反廢死、廢除非核家園、移轉投票、交通罰鍰專用與安樂死，尚待立法院審議；若經立法院通過，將交付中選會辦理，中選會也將舉行委員會議審議。

立法院內政委員會今天邀請游盈隆就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委廖先翔質詢，游盈隆曾說立法院通過的公投案「通過是原則，不通過是例外」，所謂原則與例外的標準為何。游盈隆說，中選會必須尊重立法院推出公投案，因為這代表立法院多數意見，因此立法院推出公投案基本上不應該有不通過的問題。

游盈隆表示，如果有不通過的問題，就很可能是涉及公投法第2條第2項第3款，立法院推出公投是否符合重大政策創制或複決，中選會委員會認真斟酌；重大政策創制或複決是未來審查重點。

民進黨立委李坤城質詢，年底選舉最多可能出現6個公投案一併投票，要怎麼處理，以及中選會是否會有准或不准的審查結果。游盈隆說，當然會依法審查，也會有准或不准的結果。

游盈隆也說，這勢必會造成選務極大困難，「我們就只能硬著頭皮扛下來」。以2022年九合一地方選舉加上1案修憲公投為例，當時開票到晚間11時40分才結束。以此估計，九合一選舉加1案公投毫無問題，可以在當天開完票；2案公投勢必要超過晚間12時，3案可能要開到凌晨1、2時，4案可能凌晨要到2、3時，這是客觀現實。

李坤城追問，違憲是否為審查公投案成立的要件。游盈隆說，「違憲不是公投法所規定的過或不過的標準」，是否違憲要憲法法庭判決。

李坤城說，6案公投有些違憲，例如憲法法庭已判定判死刑採一致決，中選會是否可以辦理牴觸憲法法庭判決的公投。游盈隆重申，審查標準就是依公投法第2條與第15條規定，立法院提出公投案是否符合重大政策創制或複決，若牽涉立法原則創制，顯然就不符公投法規定。

游盈隆說，是否違憲判斷只有憲法法庭可以作最權威判決。但這裡確實會出現一個問題，根據中選會上次委員會審查反廢死公投的思考，確實已經強烈暗示，任何違反憲法法庭的判決，都不宜成為公投項目。

此外，游盈隆回應民眾黨立委許忠信質詢時表示，他想為中選會人員申冤，2018年是非常複雜因素造成的結果，社會歸咎於中選會處理不周是否公平。2018年經驗是當百年一遇的災難，可能往後也不會再出現，但要從中汲取教訓。

公投 游盈隆 中選會

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