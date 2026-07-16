香港獨立書店遭搜查 總統府：聲援捍衛民主的人

近日香港多家獨立書店遭到搜查，相關人士被拘捕。總統賴清德今天在社群平台發文聲援；總統府表示，任何國家不應該害怕民眾閱讀，也不應該用這樣的形式打壓言論自由，台灣持續關注香港，聲援任何支持言論自由和捍衛民主的人。

賴總統今天透過社群平台發文指出，香港的出版、閱讀與言論自由，正承受持續且嚴峻的壓力；他要向所有在困境中堅守崗位的書店及文化工作者，表達關切與敬意。思想與文字，都不應因政治壓力而被禁錮。

總統府發言人郭雅慧上午陪同賴總統出席「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮後，接受媒體聯訪。

針對賴總統社群平台發文關心香港書店被搜查、店員被逮捕，郭雅慧表示，總統府注意到香港再度發生獨立書店遭到搜查、店員遭到抓捕的事件；在香港，像這樣的情況近年一再發生，有書店被查、出版空間遭到限縮、文字工作者遭到打壓噤聲，思想沒有辦法自由，任何國家不應該害怕民眾閱讀，也不應該用這樣的形式打壓言論自由。

郭雅慧說明，台灣過去曾戒嚴38年，也有過報禁、書禁，非常知道民主得來不易，台灣這些年也走過39年的解嚴之路，台灣會持續守護民主自由，也會跟民主友盟國家持續關注香港，聲援任何支持言論自由和捍衛民主的人。

對於台北市長蔣萬安呼籲中央政府召開食安會議，郭雅慧提及，行政院長卓榮泰14日到立法院進行食安專案報告，很清楚地說了是依循五大原則，希望能夠依法、依序解決各項問題，一方面希望能夠確保食品安全，另外一方面也希望能夠恢復整個市場的秩序。

郭雅慧說，食安的問題在法律上，中央和地方都有責任，所以會希望，地方也要依法善盡自己的責任，這是民眾現在真正期待的。