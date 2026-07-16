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柯文哲批青安3.0「問題是房價」 政院：助青年首購買房
行政院今（16）日院會通過「青安3.0」方案，申貸資格新增未滿50歲、個人年所得200萬元以下及購屋總價限制等條件，並將婚育家庭貸款額度提高至最高1,500萬元。不過，民眾黨前主席柯文哲質疑，「笨蛋，問題是房價不是房貸」，認為便利貸款無法解決高房價問題。對此，行政院表示，青安3.0目的在減輕婚育家庭居住負擔，協助青年首購，落實居住正義。
民眾黨今舉辦「716三週年：居住正義未完待續」論壇，柯文哲表示，「問題是房價不是房貸」，房價持續攀升，即使提高貸款額度，也只是讓年輕人背負更沉重的房貸負擔，「以前說買不到房子很可憐，現在買到房子更慘，變成屋奴。」
針對相關質疑，財政部次長阮清華於行政院會後記者會表示，青安3.0主要協助相對弱勢的年輕首購族，貸款上限維持1,000萬元，為鼓勵婚育，新婚家庭最高可貸1,200萬元，育有未成年子女家庭最高可貸1,500萬元，以因應家庭居住空間需求。
阮清華強調，銀行並非一律依最高額度核貸，仍將依借款人財務條件、還款能力及授信風險審慎評估，財政部也會督導公股銀行落實核貸機制。
行政院發言人李慧芝則表示，青安3.0目的在減輕婚育家庭居住負擔，協助青年首購，同時也是政府推動居住正義的重要政策方向。
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