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打造無人機重鎮缺「三晶二軟」？ 台中產官界：應就特色打造

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「2026台中無人機產業與海外商機論壇」日前登場，圖中左起為立法院副院長江啟臣、美國在台協會處長谷立言、台中市長盧秀燕、台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰、中華民國精密機械發展協會理事長張市育。圖／聯合報系資料照
「2026台中無人機產業與海外商機論壇」日前登場，圖中左起為立法院副院長江啟臣、美國在台協會處長谷立言、台中市長盧秀燕、台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰、中華民國精密機械發展協會理事長張市育。圖／聯合報系資料照

台中市長盧秀燕欲打造台中為無人機重鎮，並向中央喊話應把資源放在中部。行政院對此提出評估報告，指台中為高階製造與系統整合聚落，但是台中缺乏「三晶二軟」言下之意令人費解。不過，台中市經發局長張峯源說，「三晶二軟」屬產業前端技術，目前也由工研院開發相關技術中，未來再轉移民間業者，但這是台灣整體的問題，不僅是台中。

行政院所謂的「三晶二軟」是指無人機自主關鍵技術中的「飛控晶片、通訊晶片、衛星定位晶片」（三晶）以及「飛控軟體、地控軟體」（二軟）。張峯源說，這些前端技術目前除了美國少數公司擁有，真的並非台灣的強項，也不僅是台中缺乏而已，北部、南部一樣沒有，不能只講台中。

但是，也正如行政院評估報告中所指，台中具備航太、精密機械及智慧製造優勢，並形成涵蓋整機系統整合、機體結構、複合材料、光學酬載、飛導控及動力模組等供應鏈能量，並擁有漢翔、雷虎、田屋、佳凌、原資及安能複材等代表性業者。這些公司都還在發展中，也正需要政府投入資源和支持，才能在有利的基礎上進一步發展和茁壯。

張峯源說，前端技術需要政府領導投入，像是工研院的技術研發和轉移，以及經濟部投入6年440億元的專案計畫都是如此。

田屋科技董事長張成榮說，台中的無人機發展處於有利的基礎上，正是需要政府積極投入資源的時候，像是目前就亟需飛行驗測場域，若相關企業能在驗測場域旁就是更好的配備。

他說，每個地方有其不同的產業特色，台中在有利的基礎上若發展成為無人機重鎮，連帶也可以帶動周遭的大學投入，調整和對應產業發展。像他的公司也有培養地控軟體人才，未來各大學也可進一步提供軟體開發的人才，這是相輔相成的。

台中 無人機 台中市

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