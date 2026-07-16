推青安3.0被柯文哲嗆「笨蛋」 財部：將督導銀行做好貸款管控

行政院會推出青安3.0方案，民眾黨前主席柯文哲稱「笨蛋，問題是房價」，方便貸款只會背負更重房貸。財政部次長阮清華16日於行政院會後記者會說明，青安貸款是為幫助弱勢青年購屋，財政部將督導銀行做好貸款管控，並提供民眾相關試算，確保貸款在可負擔範圍。

民眾黨政策會上午舉辦「716三周年：居住正義未完待續」論壇，民眾黨主席黃國昌質疑，新青安政策造成房價不斷攀升，擔心新制是錯誤政策的開始，柯文哲聽聞後直呼「笨蛋」，現在的問題是房價而不是貸款，房價一直高，只是方便他們貸款，最後背負更重的房貸。

對此，阮清華指出，青安貸款真正的幫助對象，是相對弱勢的年輕人，正常核貸最高限度是1000萬元，婚育家庭提高到1200萬，有孩子的家庭提高到1500萬，這些額度考量了鼓勵婚育及有孩子家庭的居住空間需求。

阮清華提到，行庫在核貸時，不一定會按照最高線核貸，會看個人實際資歷和可負擔風險評估。財政部要求各行庫核貸時，一定要試算每個月還本付息資料給當事人，讓他們知道能否因應這樣的財力負擔，未來將督導行庫繼續輔導，做好貸款相關管控工作。

行政院發言人李慧芝補充，青安3.0最重要的是減輕婚育家庭居住負擔，以及幫助青年首購族、自住族能儘速買到需要的房子，這是政府實踐居住正義的目標。