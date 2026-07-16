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總統：不能因為拒絕共黨統治 就說台灣造成台海問題

中央社／ 台北16日電

總統賴清德今天表示，台灣社會不希望被共產黨統治，民眾希望繼續擁有民主、自由、人權的生活方式，所以不能說台灣不想被共產黨統治、不想被併吞，「然後就說我們是造成台海的問題者」。

賴總統上午出席國軍退除役官兵輔導委員會所舉辦的「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮；賴總統指出，退輔會「安心御老平台」主要服務對象是榮民，希望未來可以擴及在榮民醫院就醫的民眾，以及指示衛福部將平台推廣到其他醫院系統，讓有需要的民眾都可以利用。

賴總統另指出2點，第1是前總統蔡英文上任時，全國長照服務據點有720個據點，1年預算約新台幣49.5億元，蔡英文上任後認為，台灣人口老化速度非常快，對於長輩一定要以國安角度，提出國家政策面對，因此蔡總統卸任交棒給他時，全國長照據點從720個點，提到到1萬5000多個據點，預算規模從49.5億元成長到964億元，而今年尚未經立法院通過的預算是1153億元。

賴總統說明，推動的「長照3.0」將社政單位、醫療單位、案主、家屬、地方政府、村里長等整合，並強調「喘息服務」，因為照顧者1年365天、24小時要照顧長輩很辛苦，所以長照3.0特別導入喘息服務，另外就是興建公立機構式、居住式的長照機構，減輕民眾的負擔，如果興建速度還沒有辦法一下子到位，政府就提高安養中心的補助。

賴總統提到，現在有智慧化的醫療串聯系統、平台，他相信長照3.0的功能一定可以更加強化，所以還是希望立法院趕快通過預算，今天是7月16日，1年已經過了一半以上，但預算還沒過，好在「老天爺保佑」，這次颱風巴威並沒有真正進來台灣，否則總預算沒有過，災害急救經費不能動用，預備金是不能動用的。

第2，賴總統向到場的榮民提到，他身為三軍統帥，一定會好好照顧大家，也希望大家團結，尤其現在面臨中國對台灣的文攻武嚇、對台灣內部的統戰滲透，中國還通過各種法律來壓迫台灣。

賴總統表示，其實台灣社會不希望被共產黨統治，大家希望繼續擁有民主、自由、人權的生活方式，所以不能說台灣不想被共產黨統治、不想被併吞，「然後就說我們是造成台海的問題者」，不能這樣講。

總統表示，希望大家不分族群、職業團結，共同捍衛中華民國、守護台灣安全，還有人民幾十年來好不容易爭取到，民主、自由、人權的生活方式。

台海 蔡英文 賴清德

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