人工生殖法初審表決 代理孕母確定脫鉤

立法院衛環委員會今天初審「人工生殖法」修正草案，民進黨立委提案僅審查不涉代理孕母相關版本，經表決通過；但民眾黨團隨後到場抗議。會議主席、民進黨立委林月琴表示應遵守議事規則，宣布繼續開會。

立法院社會福利及衛生環境委員會、司法及法制委員會今天召開聯席會議，審查「人工生殖法」修正草案。會前衛生福利部長石崇良接受媒體聯訪表示，希望先從大家最沒有爭議的部分，修訂人工生殖法，讓想要生育的家庭能夠圓夢。

現場因民眾黨立委陳昭姿、邱慧洳提出異議，經表決民進黨王正旭、林淑芬、范雲、黃秀芳、張雅琳、莊瑞雄、沈發惠7人贊成，陳昭姿、邱慧洳2人反對，提案通過。現場沒有國民黨立委參與表決。

審查開始前，民進黨立委林淑芬、王正旭、莊瑞雄、范雲、黃秀芳、劉建國、張雅琳、楊曜等人共同提案變更議程，因代理孕母涉及第3人健康權，目前仍待社會對話、凝聚共識，提案建議今日會議先行脫鉤處理，審查不涉代理孕母相關版本。

現場因民眾黨立委陳昭姿、邱慧洳提出異議，經表決7贊成、2人反對，提案通過。

陳昭姿程序發言時表示，知道各界對代理孕母有疑慮，但在自己所提的修法版本中，做了好幾道防線，透過醫療剛性、法律地位對等、代孕媽媽利益優先、親權法定等，在嚴格規範、完全自主下，保障孕母與孩子權益。

民進黨立委林淑芬認為，希望脫鉤是因為高度共識，希望給女同和單身女性一個機會。代孕方面，聯合國報告已指出，代孕具有侵害婦女與兒童權益特徵，建議所有會員國禁止或廢除代孕制度。若民眾黨認為代孕制度能獲社會支持，建議提案讓民眾公投。

隨後民眾黨立法院黨團總召陳清龍率黨籍立委到現場舉「民進黨閹割代孕法案」牌抗議，高喊「民進黨沒收不孕者家庭權利」。民進黨立委黃捷、林淑芬、范雲則喊「民眾黨把女性子宮拿去交易」、「民眾黨出賣全台女人子宮」、「民眾黨出賣女性身體」。

場面一度陷入混亂，會議召委、民進黨立委林月琴宣布休息，約10餘分鐘後重新開始開會，繼續審查法案。對此林月琴說，會議中已充分保障各黨立委發言、提案及表決權利，但民主程序不能只接受發言、不接受結果；意見充分表達後，就應遵守議事規則，尊重委員會依法作成的多數決議。