快訊

Nike新鞋撞臉7-Eleven？配色、發售日惹議挨告侵權 恐被全數銷毀

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

聽新聞
0:00 / 0:00

人工生殖法初審表決 代理孕母確定脫鉤

中央社／ 台北16日電

立法院衛環委員會今天初審「人工生殖法」修正草案，民進黨立委提案僅審查不涉代理孕母相關版本，經表決通過；但民眾黨團隨後到場抗議。會議主席、民進黨立委林月琴表示應遵守議事規則，宣布繼續開會。

立法院社會福利及衛生環境委員會、司法及法制委員會今天召開聯席會議，審查「人工生殖法」修正草案。會前衛生福利部長石崇良接受媒體聯訪表示，希望先從大家最沒有爭議的部分，修訂人工生殖法，讓想要生育的家庭能夠圓夢。

現場因民眾黨立委陳昭姿、邱慧洳提出異議，經表決民進黨王正旭、林淑芬、范雲、黃秀芳、張雅琳、莊瑞雄、沈發惠7人贊成，陳昭姿、邱慧洳2人反對，提案通過。現場沒有國民黨立委參與表決。

審查開始前，民進黨立委林淑芬、王正旭、莊瑞雄、范雲、黃秀芳、劉建國、張雅琳、楊曜等人共同提案變更議程，因代理孕母涉及第3人健康權，目前仍待社會對話、凝聚共識，提案建議今日會議先行脫鉤處理，審查不涉代理孕母相關版本。

現場因民眾黨立委陳昭姿、邱慧洳提出異議，經表決7贊成、2人反對，提案通過。

陳昭姿程序發言時表示，知道各界對代理孕母有疑慮，但在自己所提的修法版本中，做了好幾道防線，透過醫療剛性、法律地位對等、代孕媽媽利益優先、親權法定等，在嚴格規範、完全自主下，保障孕母與孩子權益。

民進黨立委林淑芬認為，希望脫鉤是因為高度共識，希望給女同和單身女性一個機會。代孕方面，聯合國報告已指出，代孕具有侵害婦女與兒童權益特徵，建議所有會員國禁止或廢除代孕制度。若民眾黨認為代孕制度能獲社會支持，建議提案讓民眾公投。

隨後民眾黨立法院黨團總召陳清龍率黨籍立委到現場舉「民進黨閹割代孕法案」牌抗議，高喊「民進黨沒收不孕者家庭權利」。民進黨立委黃捷、林淑芬、范雲則喊「民眾黨把女性子宮拿去交易」、「民眾黨出賣全台女人子宮」、「民眾黨出賣女性身體」。

場面一度陷入混亂，會議召委、民進黨立委林月琴宣布休息，約10餘分鐘後重新開始開會，繼續審查法案。對此林月琴說，會議中已充分保障各黨立委發言、提案及表決權利，但民主程序不能只接受發言、不接受結果；意見充分表達後，就應遵守議事規則，尊重委員會依法作成的多數決議。

人工生殖法 代理孕母 王正旭

延伸閱讀

影／代孕議題引爆口角 綠白立委立院互嗆逾10分鐘

藍白強勢通過 無人機條例經委會主審

立院初審所得稅法 未成年子女免稅額加碼保留送協商

推安樂死公投 白營盼給民眾善終選擇權

相關新聞

個人年收200萬列青安3.0排富門檻 財政部考慮購屋負擔低於所得3分之1

行政院會拍板青安3.0方案，排富條款為借款人個人年所得200萬元，挨批幾乎沒門檻。財政部次長阮清華16日於行政院會後記者會說明，這是根據主計總處家庭收支調查，再考慮購屋負擔不應超過所得3分之1後的推估，合理標準約174萬元，取整數後訂為不得超過200萬元。

稱2018年投票亂象是百年一遇災難 游盈隆曝中選會前副主委抑鬱寡歡

立法院藍白黨團提6個公投案要綁年底九合一大選，外界憂2018年合併10個公投案「邊開票邊投票」亂象再現。中選會主委游盈隆今替時任中選會副主委陳朝建「申冤」，說陳朝建因此抑鬱寡歡至今，「陽光燦爛、國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死」，2018年是百年一遇的災難，「但是我們要從中汲取教訓。」

獨／盧秀燕欲推無人機重鎮 政院唱衰：台中缺三晶二軟

台中市長盧秀燕欲打造台中為無人機重鎮，並向中央喊話應把資源放在中部。行政院日前提出評估報告指出，台中為高階製造與系統整合聚落，但是台中缺乏「三晶二軟」，包括通訊及地面導控模組等供應鏈能量，另外飛控晶片、通訊晶片、衛星定位晶片與飛控軟體等，仍待產業投入研發。

打造無人機重鎮缺「三晶二軟」？ 台中產官界：應就特色打造

台中市長盧秀燕欲打造台中為無人機重鎮，並向中央喊話應把資源放在中部。行政院對此提出評估報告，指台中為高階製造與系統整合聚落，但是台中缺乏「三晶二軟」言下之意令人費解。不過，台中市經發局長張峯源說，「三晶二軟」屬產業前端技術，目前也由工研院開發相關技術中，未來再轉移民間業者，但這是台灣整體的問題，不僅是台中。

推青安3.0被柯文哲嗆「笨蛋」 財部：將督導銀行做好貸款管控

行政院會推出青安3.0方案，民眾黨前主席柯文哲稱「笨蛋，問題是房價」，方便貸款只會背負更重房貸。財政部次長阮清華16日於行政院會後記者會說明，青安貸款是為幫助弱勢青年購屋，財政部將督導銀行做好貸款管控，並提供民眾相關試算，確保貸款在可負擔範圍。

影／代孕議題引爆口角 綠白立委立院互嗆逾10分鐘

立法院衛環及司法委員會今天聯席審查《人工生殖法》修正草案時，因是否納入代理孕母議題爆發激烈衝突。民眾黨立委陳昭姿不滿，在逐條審查過程中不斷杯葛，主張保留各法條，更與立委邱慧洳等人在會場舉牌高喊「民進黨沒收不孕者家庭權利」，引發民進黨立委黃捷、林淑芬等人反嗆，怒斥「民眾黨出賣女性的子宮」、「民眾黨出賣女性身體」。雙方互嗆逾10分鐘，現場一度陷入混亂，經召委要求恢復審查後，會議才繼續進行，第三條條文最終仍依行政院版本表決通過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。