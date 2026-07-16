個人年收200萬列青安3.0排富門檻 財政部考慮購屋負擔低於所得3分之1

行政院會拍板青安3.0方案，排富條款為借款人個人年所得200萬元，挨批幾乎沒門檻。財政部次長阮清華16日於行政院會後記者會說明，這是根據主計總處家庭收支調查，再考慮購屋負擔不應超過所得3分之1後的推估，合理標準約174萬元，取整數後訂為不得超過200萬元。

8月1日將上路的青安3.0方案，要求申貸人須未滿50歲，且申貸年齡加上核貸年限必須在80年以下，排富門檻部分，借款人個人年所得200萬元作為貸款資格條件，房屋購買總價限制則因地制宜，為2000萬至3500萬元之間，其中又以台北市最高為3500萬元。

不過，各界關注申貸年齡設定在未滿50歲的考量，阮清華說，外界可能覺得「太老了」，但隨著社會形態改變，民眾購屋時程延後，且普遍晚婚，若年齡太低，很多育有未成年子女的家庭都不能核貸，因此限縮在未滿50歲；此外，規定「年齡＋核貸」合計不能超過80，則是考慮風險管控跟還款能力。

至於排富條款訂在個人所得200萬元，遭質疑幾乎沒門檻，阮清華指出，根據主計總處113年家庭收支調查報告，每戶一年的消費支出約88.87萬元、儲蓄27.65萬元，按理性法則，購屋負擔不應超過所得的3分之1，推估後的合理標準約174萬元，取整數後便明定不得超過200萬元。

至於青安3.0的預估受惠戶數，阮清華說，實施前很難確定有多少人會來核貸，但以2.0數據推估，受惠人數約在15.7萬到16萬人之間。