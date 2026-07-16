立院初審所得稅法 未成年子女免稅額加碼保留送協商

立法院財政委員會今天初審通過所得稅法修正草案，立委提案將幼兒學前特別扣除額改為未成年特別扣除額、提高未成年子女免稅額等條文，全數保留送協商。財政部長莊翠雲說，台灣人口對策新戰略經多面向考慮，免稅額盼支持政院版。

為減輕婚育家庭壓力，行政院6月25日通過所得稅法等3項修法，自民國115年1月1日起，未成年子女免稅額增加50%至新台幣15萬1500元，預估受益人數270萬人、減稅利益80億元，明年5月申報所得稅可適用。

立法院財政委員會今天邀莊翠雲等人列席，繼續審查所得稅法第14、17、126條修正草案；朝野立委提案，提高子女或受扶養親屬免稅額或扣除額，以及修正保險費列舉扣除額、健康檢查特別扣除額等。

逐條協商時，民進黨立委吳秉叡表示，減稅是大家都會高興的事，但也要重視國家的財政紀律，稅收不能減太多，行政院版草案中免稅額也已經增加；財政部應整合各方案，看額度怎麼樣才適當，要綜合討論。

民進黨立委賴惠員說，少子化沒有單一解方，若靠一次性的現金補助無法改善，要把幼兒津貼、公共托育、教育資源、住宅政策、租稅優惠互相銜接；民進黨立委郭國文說，政策調整後效益會是如何，財政部應有所評估，並從整體角度說明。

國民黨立委賴士葆表示，現在年輕人不生，主因是房價太高，寧願養狗也不願養孩子，這部分不用太計較，盡可能放寬；國民黨立委羅明才說，給青年多一點照顧是應該的，支持誘因多一點、讓年輕人負擔少一點。

莊翠雲指出，總統賴清德宣布的台灣人口對策新戰略中，除了稅還有許多面向，這次政院版免稅額，每名未成年子女可加50%之外，還包含托育費補助，國民教育免學雜費、高中職免學費等，還有育兒假等友善職場政策。

莊翠雲說，當稅收充裕時，希望在維持財政紀律、政府財政能力下，可以給育兒家庭更多補助，這是很重要的。行政院經各面向考慮，在免稅額部分對未成年子女提高50%，且幼兒學前特別扣除額可以疊加，是有配套的，免稅額請支持院版。

莊翠雲表示，目前申報戶中有45%免繳所得稅，35%適用5%稅率、11%適用12%稅率。若照部分立委提案，最高稅損高達200億元；依政院版免稅額，稅損為80億元，受益人數達237萬個家庭，希望明年報稅就可適用。

財政委員會召委、國民黨立委李彥秀表示，不能只看眼下的稅損，如果年輕人還是不生，會影響未來台灣的勞動力，要從更高層次考量。所得稅法修正草案併案審查完竣，提報院會討論前，須交由黨團協商。