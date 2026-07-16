黃國昌爆梁文傑曾醉倒飯店大廳 林楚茵：偷拍犯說這種話像走路被狗咬

民眾黨主席黃國昌昨爆料陸委會副主委梁文傑，在擔任台北市議員期間，曾赴雙城論壇時外出喝酒，喝到醉倒在飯店大廳，甚至需要國台辦人員照顧。梁文傑的妻子、民進黨立委林楚茵今回應，一個會派狗仔到她們家樓下停車場來偷拍、跟監的罪犯講這種話，就像一個人走在路上被狗咬，還會回去咬狗嗎？

針對黃國昌昨日爆料，林楚茵昨譏諷黃國昌在蹭流量，黃國昌又說梁文傑有否認嗎？梁文傑敢否認嗎？那時候看到的人有哪些人，梁文傑自己應該心知肚明。林楚茵今再度回嗆，一個會派狗仔到她們家樓下停車場來偷拍、跟監的罪犯講這種話，這就像一個人走在路上被狗咬，還會回去咬狗嗎？

林楚茵說，他們只能自認倒楣，不懂為什麼民眾黨的黨主席淪落至此，不知道是否因為民眾黨現在缺流量，梁文傑流量很高就來蹭流量，也只能說真的是莫名其妙。

至於黃國昌稱梁文傑沒有否認，林楚茵表示，民眾黨主席不只數學不好、英文不好，現在連中文都不好，莫名其妙不是否認，「那你回去重新念小學吧！」對於這種無端的造謠，黃國昌自己是不是也曾經喝個爛醉被國台辦照顧過？不然國台辦這麼好，還會幫忙照顧？

民進黨團書記長范雲也說，黃國昌講一些事情不符合事實不是第一次，連黃國昌在書中講到沈發惠的內容，也被相關當事人否認、一派胡言，那麼多當年被他寫到的人，幾乎都出來跳腳，這也是一種言論上的霸凌。

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