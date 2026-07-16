在野黨提案修公投法 綠：不應為政黨之私影響制度

國民黨立委提案修公投法，主張公投案成立後於6個月內舉行，被外界解讀是為年底九合一選舉鋪路。民進黨立法院黨團今天表示，在目前制度下，有些政黨將公投案拿來操縱影響選舉，這對民主不是好事，應回歸議題討論，不要為了政黨之私，影響制度設計。

立法院內政委員會今天排審公投法部分條文修正草案，有在野黨立委提案，明文規定公投案必須與全國性大選合併舉辦，並參照美國作法，規定所有公投項目應統一印製在同一張選票上，也有立委主張，主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。

民進黨團書記長范雲上午在黨團輿情回應記者會表示，公投法涉及人民的直接民主，是針對事的討論，它是民主制度中很重要的設計。相當多民主國家是公投跟一般大選分開舉行，這樣能更深切的討論議題，也的確有國家將公投跟大選一起舉行，但比較少，也容易因為公投的議題綁架了對人的選舉。

范雲說，目前藍白的公投提案，不是真正要討論議題，很多提案在立法院就可以直接解決。在目前的制度下，有些政黨把公投拿來操縱跟影響選舉，對民主並不是好事。

范雲說，公投法怎麼修改，涉及到台灣民主的品質，應回歸到候選人是不是適合擔任行政首長、鄉鎮首長，或回歸對議題的討論，公投法修法應回歸到民主原則，不要為了政黨之私，影響制度的設計。

民進黨團幹事長莊瑞雄指出，不管哪一個政黨，公投在不同階段都有不同的看法，國民黨曾經反對公投綁大選，民進黨也曾經主張公投綁大選，但真正要問的是，公投，到底是要創制，還是要複決。

莊瑞雄表示，如果是立法院怠惰，透過民眾自己公投，通過後強制要求國會制定法律，公投當然就可以創制；相對的，立法院如果無法無天，通過了一個法律，民眾也可以採用複決的方式進行公投。國會是不是怠惰，把責任推給老百姓，是否把公投當成政治動員的工具，相信民眾看得非常清楚。