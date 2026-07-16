影／黃國昌指中選會主委不該對公投說三道四 游盈隆：法律有禁止嗎？
立法院內政委員會今天邀請部會首長就「115年11月28日地方公職人員選舉選務維安勤務工作規劃」進行專題報告，邀請中選會主委游盈隆等人就「地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告並備質詢。
針對國民黨與民眾黨分別提出共6項公投案，欲綁定年底九合一地方大選。游盈隆日前曾示警「今年公投數量是一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」，這段發言遭民眾黨主席黃國昌批評，法律沒授權他對公投數量說三道四。游盈隆今天在會前接受媒體記者聯訪，表示黃國昌有自己黨的立場，尊重黃主席的發言。但是法律沒有授權政府機關首長針對業管的業務向社會做說明，法律是鼓勵機關首長這麼做。游盈隆說：「我也可以問法律有禁止機關首長這麼做嗎？沒有吧。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。