影／榮民照護數位轉型 賴清德總統：服務要像廣告詞一樣「揪感心」

因應超高齡社會來臨，賴清德總統今出席「115年榮民照護數位轉型元年啟動典禮」，宣布退輔會正式啟動「榮民照護數位轉型平台」。活動開場特別邀請多位高齡長者登台表演「活躍老化健康活力秀」，長輩們隨著音樂載歌載舞，展現健康與不老朝氣，為典禮注入滿滿活力。

賴清德致詞時展現親和力，幽默改編大眾耳熟能詳的廣告台詞，將「全國電子揪感心」改為「退輔會榮民服務揪感心」，引起現場共鳴。賴清德表示，這是「跨時代的服務」。強調政府對榮民的照護承諾，並提出重要政策願景：「榮民到哪裡，服務到哪裡，安心就到哪裡。」他指出，透過數位轉型與「安心御老平台」，政府不僅要解決「孤獨老」的照護難題，更要讓長輩感受到數位科技帶來的溫度與保障。

退輔會說明今年為榮民照護數位轉型元年，建置的數位轉型平台提供醫療端、服務端、個案端及家屬端跨領域的共管工具，運用即時App系統，讓參與協作的照護人員關係更緊密，也讓照護過程更公開、透明。

賴清德總統今出席「115年榮民照護數位轉型元年啟動典禮」。記者張文玠／攝影