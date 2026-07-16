稱2018年投票亂象是百年一遇災難 游盈隆曝中選會前副主委抑鬱寡歡

立法院藍白黨團提6個公投案要綁年底九合一大選，外界憂2018年合併10個公投案「邊開票邊投票」亂象再現。中選會主委游盈隆今替時任中選會副主委陳朝建「申冤」，說陳朝建因此抑鬱寡歡至今，「陽光燦爛、國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死」，2018年是百年一遇的災難，「但是我們要從中汲取教訓。」

立院內政委員會邀請內政部、中選會、警政署、法務部等單位就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」專題報告，並備質詢。

民眾黨立委許忠信質詢時表示，2018年的災難並非只有選務失敗，游盈隆的學弟、前主委陳英鈐是優秀學者，但仍禁不起這樣的重擊，2018年後幾乎很少在學界出現，喪失國家人才，他真的不想這件事再度出現。

游盈隆答詢則說，想為中選會同仁申冤，2018年其實是非常複雜、各種因素所造成的結果，但當時社會都歸罪於中選會處理不周，這公平嗎？陳朝建因此抑鬱寡歡到今天，「一個陽光燦爛的、國家培育的政務人員，現在可能抑鬱寡歡而死，有看到他再出現公共場合？沒有，他一定覺得他很冤枉，他一定覺得他很自責。」

游盈隆說，可是大家平心靜氣去想，那是唯一的原因嗎？中選會是唯一造成結果的原因嗎？舉例而言，還好巴威颱風這麼強大的颱風，如果登陸北台灣，會整個面目全非、整個北台灣可能被摧毀。

游盈隆說，當大自然那麼巨大的力量來時，怎麼去抗拒？2018年是個百年一遇的災難，可能往後也不會再出現民間自推10個公投案，「但是我們要從中汲取教訓。」

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