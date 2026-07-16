在野轟卓榮泰應下台道歉 藍委籲賴政府召開食安國是會議

毒油食安風暴延燒，國民黨立法院黨團今推出「致癌油品即時下架資訊網」，網站名稱為「油跡可循」。黨團首席副書記長許宇甄指出，行政院長卓榮泰應立即道歉、下台，同時賴清德總統也應立即召開食安國是會議，不要再躲在行政院後面。民眾黨主席黃國昌則批評，卓榮泰連道歉都說不出口，「人不要臉天下無敵」。

黃國昌今出席活動後問到致癌油事件時批評，看到卓榮泰的表現，只能說人不要臉天下無敵，希望卓榮泰回去複習一下，2014年民進黨是怎麼說的？現在是搞集體失憶嗎？卓早就應該下台，現在卻連道歉兩個字都說不出口，「人不要臉天下無敵，這個就是現在民進黨政府最真實的寫照。」

國民黨立院黨團書記長林沛祥於記者會中指出，這次的食安風暴，人民不得不自己建立的求生工具，因為政府資訊每天都像擠牙膏一樣，一次公布一點點。國民黨製作「油跡可循」網站，目的不是要製造恐慌，而是要終結資訊不透明所帶來的恐慌；不是要跟政府對著幹，而是希望政府做好公開、透明、誠實。

許宇甄表示，食安是人民最基本的底線，國民黨團建置「油跡可循」網站，就是希望讓民眾能夠了解問題油從源頭、流向、加工到回收的完整過程。截至15日下午資料顯示，超標批次已達5批，預防性下架紀錄更高達440筆，代表受影響商品的流向範圍廣泛。

許宇甄質疑，賴政府上台後口口聲聲說要發展「大健康產業」，結果連人民廚房裡最基本的食用油都管不好。食藥署7月9日宣布預防性下架，過了這麼多天，主管機關的配套措施、消費者補償機制、餐飲業者協助方案依舊混亂，行政部門螺絲不是鬆了而是掉滿地。

黨團副書記長黃建賓表示，賴總統自稱是「務實的台獨工作者」，如今全台灣人民都擔心不小心就會日食「台毒」。政府這幾天不是主動把資訊攤在陽光下，而是每天公布一點、增加一批名單、擴大一點下架範圍，食安資訊不該像連載劇，每天等政府更新。

黃建賓說，遺憾的是，今天竟是國民黨把政府陸續公布的資料重新整理，才讓人民看清楚整件事情輪廓。衛福部、食藥署有食安追溯系統、業者申報資料以及行政調查權，為什麼人民得到的資訊還要東拼西湊？國民黨沒有以上資源，只能一筆一筆整理、比對資料；政府明明握有完整數據，卻只能擠牙膏式公布資訊。

他呼籲，政府盡快查清楚，致癌物為什麼會出現在油品裡，是原料汙染、製程問題，還是哪個環節失守？29批油品到底追回多少、多少被吃下肚、還有沒有尚未掌握的下游業者？

立委葛如鈞則向政府提出三項要求：一、道歉，針對資訊延遲與混亂向全民道歉；二、負責，統一資訊平台每日更新，不要再讓人民自己拼圖；三、追查到底，汙染源、通報時間、檢驗結果、制度漏洞、批號序號全部攤在陽光下。