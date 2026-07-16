藍委提案縮短公投時程 游盈隆：不可開倒車

國民黨立委提案修正公民投票法，將公投舉行時程自現行公告成立後的「3到6個月」縮短為「1到6個月」。中選會主委游盈隆今天說，這會發生非常嚴重的後果，「我們不應該再走回頭路、不應該再開倒車」。

立法院今天審查公民投票法修正草案，國民黨與民眾黨立委提案，將公民投票案合併印製於同一張選票；國民黨立委另提案，將公投舉行時程自現行公告成立後的「3到6個月」縮短為「1到6個月」。

游盈隆今天前往立法院內政委員會備詢前接受媒體聯訪。針對公投公告成立後1個月至6個月內投票，對中選會來說是否窒礙難行，游盈隆說，「那當然，那會發生非常嚴重的後果」。2018年造成不堪回首的慘痛經驗，原因很多，其中造成投開票耽誤的最重要原因之一就是10個公投提案都是投票日前不到2個月公告成立，這會使選民在投票時猶豫不決、難以判斷，在投票所花很多時間。

游盈隆說，既然已經修正成公告後3個月到6個月舉辦公投，就是進步，「我們不應該再走回頭路、不應該再開倒車」 ，這樣反而會造成不好後果。

此外，針對民眾黨主席黃國昌質疑游盈隆不應對公投數量說三道四。游盈隆說，有注意到黃國昌的談話，但法律並未禁止機關首長針對業管業務向社會說明，法律反而是鼓勵機關首長這麼做。

游盈隆表示，他尊重黃國昌的發言，但中選會對於處理的相關業務，例如公投綁大選在什麼情況可能會造成災難、在什麼情況可以兼顧選務與公投，所以他才會提出「帕瑞妥最適境界（Pareto Optimality）」，他發現社會已經開始在思考這個問題，就是要選舉、也要公投，但當綁在一起時，到底多少公投案對民主、社會、選舉是最好的，這是很重要的思考，民眾應該正視。