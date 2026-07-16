柯文哲：民眾黨青年團訪陸是新戰略思維 透過文化競爭顯現台灣主體性

有關民眾黨青年團啟程訪問中國大陸，民眾黨前主席柯文哲今天說，民進黨選擇用對抗顯現台灣主體性，民眾黨認為可以透過文化競爭顯現主體性，中國大陸號稱基建狂魔，對方有很多優點值得學習，「看看人家有哪些地方做得比我們好，學習是最低的成本可以追上來。」

民眾黨中評會主委李偉華前天率領青年團訪問上海，展開為期4天的青年交流及參訪行程。民眾黨政策會今天舉辦居住正義論壇，針對民眾黨青年團訪陸，柯文哲會前受訪時表示，這是一個新的戰略思維，「民進黨和中國大陸對抗顯現主體性，民眾黨用交流顯現主體性。」

柯文哲指出，自己辦過8次雙城論壇、1次世大運，「辦下來也沒有減少台灣任何利益，台灣走出去世界走進來，讓世界看見台灣」，民進黨用武力對抗的方式顯現台灣主體性，民眾黨則用文化競爭的新思維顯現主體性。

柯文哲舉例，他也去過洋山深水港，目前是全世界最大的貨櫃港，旁邊的海上公路也很了不起，中國大陸號稱基礎建設的狂魔，包括AI、無人機及電商都有其優點，「人家有優點我們就看，我就是交代那些青年，看看人家哪些地方做得比我們好，學習是最低的成本可以追上來。」

此外，民眾黨主席黃國昌昨天爆料，前幾年的雙城論壇，有一位台北市議員跑去外面喝酒，結果喝到酩酊大醉，醉倒在飯店大廳，還要求國台辦人員幫忙照顧，「醜態盡出就不好了，我如果沒有記錯，他的名字叫做梁文傑」。陸委會副主委梁文傑反嗆莫名其妙，梁文傑妻子、民進黨立委林楚茵則說，黃國昌沒了舞台只能造謠蹭流量。

黃國昌受訪時表示，自己只是單純回應媒體提問，忠實還原跟訪團成員提醒的事項，「他們要說我蹭，我應該沒有必要去蹭他們夫妻」，重點是梁文傑沒有也不敢否認，結果急著請妻子出來幫忙擋箭，「黃國昌跟民進黨不一樣，我不會造謠，那個時候有哪些人看到，梁文傑應該心知肚明。」

黃國昌點名，民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋才是造謠，「配合鏡報一條龍抹黑，聲稱黃國昌跑去香港搞境外資金，那個才是造謠」，結果現在連公開道歉的基本勇氣都沒有，造謠這兩個字原封不動送還給民進黨。