曝賴清德食安談話只講2分20秒...殷瑋嘆：比不上大罷免團結十講

毒油食安風暴延燒，台北市研考會主委殷瑋今天接受中廣新聞網千秋萬事專訪提到，賴清德總統食安談話只講了2分20秒，遠遠比不上大罷免時期推出的團結十講，這個政府有愧人民，欠大家一個道歉。

對於綠營質疑，北市長蔣萬安被質疑講食安比講市政多？殷瑋表示，依照相同邏輯，讓數字說話，比較賴清德對於食安和大罷免的關注程度。殷瑋說，賴清德到目前為止針對毒油案總共只講了2分20秒，而他為了大罷免推出「團結十講」，一講一個小時，原本預計講10個小時以上，質疑「在賴心裡，大罷免比食安重要？」

殷瑋表示，賴總統只講過一次食安談話，另外，發了兩則臉書，其中一則還是轉發卓榮泰的貼文，「過去都是行政院言必稱總統，碰到食安風暴來了，毒油來了，變成總統言必稱行政院，這也是蠻難理解。」

殷瑋專訪時也分析賴總統的發言內容，表示該預防就預防，該咎責就咎責，該如此就如此，還說20趴以上的都要下架。殷瑋說，公開由「總統之尊」說出來，言下之意，20趴以下還是可以上架？後包括台北市和台中市都站出來說一趴都不能忍，但賴總統對外界的質疑完全不回應，「這不是一個國家的元首應該做的事情。」

殷瑋提到，美國有一句話說「責任到我為止」，意思是說「我扛這個責任」，結果民進黨政府的做法，完全是把這句世界知名政治格言大翻轉，把它翻轉成「問題到此為止」、「責任到你為止」，殷瑋直呼：「真的是令人感到無言、欲哭無淚。」

殷瑋強調，面對一級致癌物超標4倍的重大食安事件，民進黨冷處理是不對的。政治可以消毒，但食安不能。民進黨的政治責任閃掉了，「體內的這些毒素，誰幫我把關？」廠商蓋牌不等於政府沒蓋牌，政府已經知道了，還跟著廠商一起隱匿，讓大家把真相看得更不清楚。民進黨政府有愧於國人對於食安的信任，必須要開國安會議，重建人民的信心，毒油風暴搞到人心惶惶，民進黨政府欠全國人民一個道歉。