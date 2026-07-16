【重磅快評】卓榮泰讚盧秀燕 除了停損還藏了這個心思

行政院長卓榮泰處理中聯致癌油事件亂無章法，更無魄力，中央失職官員無一被究責，卻先責難地方搶快公布問題油品流向，但後又改口肯定台中市盧秀燕盧迅速勒令中聯油脂停工並下架問題油品，前倨後恭只不過是為了政治停損及分化藍營，卓榮泰此等心思實在上不了檯面，難怪盧秀燕根本不埋單。

中聯致癌油事件延燒，行政院危機處理的過程陸續「解密」。昨天最進新度是行政院長卓榮泰在9日院會中不滿台中市率先公布問題油品流向，竟當面質疑台中副市長黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快？」；黃回應，中央不會有地方的資料，「因為查是我們在查」。疫情期間，時任衛福部長陳時中每天開記者會的情況都會不一樣，可是民眾會安心，民眾會想知道。

盧秀燕延攬黃國榮出任副手果然沒有看走眼，黃不僅有外交視野，思維邏輯也很清楚，他拿出陳時中來做對照，更是一語凸破盲腸。

過去新冠疫情期間，地方政府被要求封口，由時任衛福部長陳時中每日公布疫情，以致每天的疫情記者會幾乎成了陳時中的個人秀，也讓陳因此挾龐大網路聲量角逐台北市長。

陳時中當時能夠得天獨厚，是因衛福部依傳染病防治法及中央流行疫情指揮中心實施辦法成立指揮中心進行統籌，法律明文規定，疫情及疫區的認定、發布與解除均是中央權責，當時陳時中以指揮官身分對地方諸侯指手畫腳，並因發布資訊與執法標準不一，措詞強烈「數落」當時的高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲，讓綠營支持者興奮不已。

但遇到食安事件，情況就不一樣了。中央、地方各有權責，法律並沒有規定地方政府不能「搶快公布」食安資訊，食品安全衛生管理法很清楚界定，食安管理屬「中央與地方共同管轄」的雙軌制，地方絕對有權對外公布食安檢驗結果與流向。

再看政府資訊公開法的規定，政府為保障人民知的權利，應對於與民眾生活、生命安全息息相關的重大食安風險主動公開，更別說不少縣市都有食安自治條例，明定地方政府應積極捍衛市民健康並揭露資訊。卓榮泰公開質問黃國榮「為什麼要公告？為什麼要搶快？」，卓到底懂法嗎？

更突兀的是，卓揆先批地方一頓，後來與盧秀燕同框時又大讚盧處理迅速，前後態度判若兩人，其間轉折耐人尋味；更怪的是，卓揆都大讚盧秀燕了，行政院秘書張惇涵卻加大力度批盧秀燕及台北市蔣萬安「不要搞政治」，兩人到底是在演那齣？

卓榮泰在致癌油事件爆發後，始終說不出「道歉」二字，卻大演先批再讚的戲碼，只能解讀為致癌油風暴重創了民進黨政府，面對進廠查核數據遭打臉及地方包圍中央的態勢，卓只能政治停損；更深一層來看，卓只提盧秀燕，避談蔣萬安、張善政等人，看似尊盧，卻意在抑蔣，除挑起藍營矛盾，還試圖化解盧的攻勢。卓搞食安沒半撇，搞政治還是一流，張惇涵說不要搞政治，卓不覺刺耳嗎？